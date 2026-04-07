Hadiri Musrenbang Jakarta Barat 2026, Rektor MNC University Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemerintah Daerah

JAKARTA – Rektor MNC University, Dendi Pratama, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Jakarta Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan di Ruang M.H. Thamrin, Blok B Lantai 2, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 2 April, serta dilanjutkan pada Senin, 6 April, dan Selasa, 7 April 2026.

Kehadiran MNC University dalam forum perencanaan pembangunan ini menegaskan komitmen institusi sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang aktif berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Dendi Pratama menegaskan bahwa MNC University yang berada di bawah naungan MNC Group memiliki kapasitas serta jejaring luas untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi kunci penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada penguatan sumber daya manusia.

Dendi juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jakarta Barat yang telah membuka ruang partisipasi bagi perguruan tinggi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah dapat mempercepat pembangunan, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan transformasi digital.

“Kami hadir bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi untuk mendengar, belajar, dan menawarkan sinergi nyata. Kami ingin mengajak Pemkot Jakarta Barat menjadikan MNC University dan MNC Group sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di bidang pengembangan SDM, industri kreatif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan digital,” ujar Dendi.

Melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang ini, MNC University berharap program pembangunan di Jakarta Barat ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor industri kreatif, serta pemanfaatan teknologi digital.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: Website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

