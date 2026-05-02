Peneliti BRIN Ungkap Biawak dan Berang-Berang Predator Alami Ikan Sapu-Sapu di Ciliwung

JAKARTA – Populasi ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung kian tak terkendali. Namun, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan agar pemerintah tidak sembarangan memasukkan spesies asing sebagai musuh alami.

Peneliti BRIN, Triyanto, menjelaskan bahwa cara terbaik mengendalikan populasi ikan invasif ini dengan mengembalikan ekosistem asli sungai, termasuk menjaga keberadaan predator alami. Hewan-hewan tersebut di antaranya adalah biawak dan berang-berang.

"Memasukkan musuh alaminya yang bukan dari Indonesia malah nanti nambah hewan baru. Justru yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki kondisi kualitas air," kata Triyanto dalam sebuah diskusi di kantornya pada Kamis 30 April 2026.

1. Pengaruhi Kualitas Air

Menurut Triyanto, kualitas air yang baik akan memicu ikan lokal dan predator alami kembali berkembang biak.

"Ikan lokal tumbuh, berlangsunglah predasi alami. Jadi ada nanti ikan baung, ikan gabus bisa hidup. Di Ciliwung itu dulu ada labi-labi yang besar, sekarang sudah tidak ditemukan," jelas Triyanto.