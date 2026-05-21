HOME EDUKASI KAMPUS

Booth iReporter Jadi Favorit di iNews Campus Connect UNS, Mahasiswa: Seru dan Berkesan Banget!

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |16:12 WIB
Booth iReporter Jadi Favorit di iNews Campus Connect UNS, Mahasiswa: Seru dan Berkesan Banget!
iNews Campus Connect hadir di UNS. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
SURAKARTA – Booth iReporter iNews Campus Connect di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta ramai dikunjungi mahasiswa pada gelaran hari kedua, Kamis (21/6/2026). Mereka merasakan sensasi pertama kali jadi reporter.

Puluhan mahasiswa sangat antusias untuk mencoba booth iReporter. Mereka bisa merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi jurnalis televisi dan melakukan laporan langsung di depan kamera.

1. Jajal Jadi Reporter

Satu per satu dari mereka mengantri untuk bergantian mencoba melakukan laporan langsung. Sembari menunggu, banyak mahasiswa yang mencoba berbincang-bincang dengan mentor dari iNews Media Group yang merupakan jurnalis iNews TV terkait teknis “live report” atau laporan langsung di depan kamera.

Dari mulai materi laporan hingga gerakan tubuh, lalu intonasi dan bahasa yang digunakan, semuanya digali oleh para peserta kepada para pendamping di booth iReporter.

Adanya booth iReporter ini menjadi kesenangan dan pengalaman tersendiri bagi para mahasiswa. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Nadia Diandra, seorang mahasiswa Pendidikan Akuntansi UNS.

Nadia mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang bisa mengunjungi booth iReporter. Meskipun bukan berkuliah di jurusan jurnalistik, ia pengalaman menjadi reporter televisi dan menyampaikan laporan langsung di depan kamera menjadi sesuatu yang berkesan bagi dirinya.

“Wah, perasaannya jujur seru banget. Karena ini jujur pengalaman pertama saya buat jadi live report. Jadi senang banget dan pastinya ini pengalaman berharga banget sih,” kata Nadia saat diwawancarai, Kamis (21/5/2026).

 

