Lewat Genzone Talks iNews Campus Connect di UNS, Timotius Mulyadi dan Namira Adjani Ajak Mahasiswa Bentuk Mental Baja

SURAKARTA - Memiliki mental baja merupakan sesuatu yang wajib dimiliki semua orang khususnya mahasiswa dan anak muda dalam mengarungi kehidupan. iNews Campus Connect melalui sesi Genzone Talks mengajak mahasiswa untuk membentuk mental baja tersebut.

Dalam diskusi Genzone Talks bertemakan “Recharger Your Energy, Level Up Your Focus” di Gedung Suhardi UNS, Rabu (20/5/2026), para narasumber memberikan tips bagaimana membangun mental baja bagi para mahasiswa. Salah satu narasumber yaitu Timotius Mulyadi, seorang Swimmer, Triathlete, and Sport Content Creator mengatakan salah satu cara membangun mental baja.

1. Bangun Mental Baja

Timotius Mulyadi mengatakan mental baja bisa dibangun di lingkungan sekitar kita dengan baik, terutama yang selalu mendukung kita dalam segala hal.

“Saran aku, build lingkungan kalian sebaik mungkin, sesolid mungkin, ditambah kalian share rasa gak nyaman kalian ke orang yang kalian deket, kalian percaya, dari situ mentalitas itu akan kebentuk. Misalnya kalian ngeluh dan sesuatu yang jelek, negatif thinking dan segala macem, akan dibantah sama temen kalian yang support,” kata Timotius.

Timotius menyebut, hal itu bisa menjadi motivasi agar kita terus lebih baik dan tidak kalah dengan pikiran serta berbagai hal negatif yang menghalangi jalan kita untuk menggapai sebuah sesuatu.

“Dari situ mentalitas pelan-pelan kebangun, berani gagal udah pasti, hal-hal yang motivasi-motivasi yang standar kalian tau berani gagal, tapi yang penting bangun lingkungan community kalian yang kuat, sehingga ketika kalian lagi jatuh, kalian bisa dibangkitin sama orang-orang di sekitar kalian supaya mentalitasnya sekuat baja,” ucap dia.