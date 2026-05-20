iNews Campus Connect di UNS Jadi Sarana Edukasi Mahasiswa soal Perkembangan Media, Teknologi, dan Dunia Digital

SURAKARTA – iNews Campus Connect (ICC) kembali hadir menyapa para mahasiswa Indonesia dalam mendukung serta memperkan literasi media. Sebelumnya sukses digelar di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, ICC kini hadir di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo.

Kehadiran ICC pun jadi sarana edukasi untuk mahasiswa UNS. Utamanya membuat mahasiswa memahami dengan baik perkembangan media, teknologi, dan dunia digital.

1. ICC Hadir di UNS Mulai Hari Ini

Diikuti oleh ratusan mahasiswa UNS, ICC dibuka secara langsung oleh Wakil Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution, di Gedung Suhardi UNS pasa Rabu, 20 Mei 2026. Turut hadir mewakili Wali Kota Surakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, Lusia Sari Murniati serta Dody Ariawan selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan itu, Syafril Nasution memaparkan iNews Media Group yang merupakan bagian dari MNC ini terdiri dari berbagai platform media, Seperti yang juga terdapat platform media sosial masing-masing.

Dengan berbagai platform yang dimiliki iNews Media Group, mulai televisi, portal online, hingga radio, seperti adanya iNews TV, iNews.id, Okezone.com, Sindonews.com, Idxchannel.com, Syafril menegaskan iNews Media Group bisa berkolaborasi dan memberikan edukasi serta pengalaman kepada mahasiswa. Utamanya soal perkembangan dunia media serta berbagai perkembangan digital lainnya.

Dengan begitu, kolaborasi konkret bisa dilakukan oleh iNews Media Group dengan mahasiswa ke depannya.

“Jadi kami hadir, bagaimana kami bisa berbagi dengan para mahasiswa di sini. Hadiran kami ini tentunya bisa dalam arti kata memberikan edukasi atau menerima informasi apa yang bisa kita diskusikan secara bersama nantinya,” kata Syafril dalam sambutannya, Rabu (20/5/2026).

2. Hadirkan Beragam Acara Bermanfaat

Dalam gelaran iNews Media Group Campus Connect di UNS kali ini, Syafril menjelaskan bahwa ada berbagai sesi acara yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Di antaranya, ada Moneyfestasi, Genzone Talks, Music Zone, Autotech, dan Creatorverse.

Acara yang tak kalah menarik menarik adalah sesi iReporter. Acara ini bisa membuat para mahasiswa mencoba untuk merasakan sensasi menjadi reporter televisi dan menyampaikan laporan secara live di depan kamera.

Tidak hanya itu, bagi para mahasiswa yang memiliki potensi sebagai jurnalis televisi di iNews berpeluang untuk bergabung sebagai reporter dalam iNews Media Group.

“Kita ada acara namanya iReporter yaitu adalah kami memberikan kesempatan kepada para mahasiswa tingkat akhir atau yang sudah lulus untuk mencoba mengikuti audisi sebagai calon jurnalis yang bisa tampil nanti tentunya ke masyarakat,” ungkap dia.

Syafril berharap, adanya iNews Media Group Campus Connect ini bisa menjadi manfaat bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa UNS yang hadir.

“Kami berharap tentunya kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa sekalian sehingga nantinya ini di dalam melaksanakan kegiatan belajarnya ataupun setelah nanti selesai ini bisa dimanfaatkan,” tutur Syafril.