Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

iNews Campus Connect di UNS Jadi Sarana Edukasi Mahasiswa soal Perkembangan Media, Teknologi, dan Dunia Digital

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |12:32 WIB
iNews Campus Connect di UNS Jadi Sarana Edukasi Mahasiswa soal Perkembangan Media, Teknologi, dan Dunia Digital
Wakil Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution, buka iNews Campus Connect di UNS. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
A
A
A

SURAKARTA iNews Campus Connect (ICC) kembali hadir menyapa para mahasiswa Indonesia dalam mendukung serta memperkan literasi media. Sebelumnya sukses digelar di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, ICC kini hadir di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo.

Kehadiran ICC pun jadi sarana edukasi untuk mahasiswa UNS. Utamanya membuat mahasiswa memahami dengan baik perkembangan media, teknologi, dan dunia digital.

iNews Campus Connect hadir di UNS

1. ICC Hadir di UNS Mulai Hari Ini

Diikuti oleh ratusan mahasiswa UNS, ICC dibuka secara langsung oleh Wakil Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution, di Gedung Suhardi UNS pasa Rabu, 20 Mei 2026. Turut hadir mewakili Wali Kota Surakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, Lusia Sari Murniati serta Dody Ariawan selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan itu, Syafril Nasution memaparkan iNews Media Group yang merupakan bagian dari MNC ini terdiri dari berbagai platform media, Seperti yang juga terdapat platform media sosial masing-masing.

Dengan berbagai platform yang dimiliki iNews Media Group, mulai televisi, portal online, hingga radio, seperti adanya iNews TV, iNews.id, Okezone.com, Sindonews.com, Idxchannel.com, Syafril menegaskan iNews Media Group bisa berkolaborasi dan memberikan edukasi serta pengalaman kepada mahasiswa. Utamanya soal perkembangan dunia media serta berbagai perkembangan digital lainnya.

Dengan begitu, kolaborasi konkret bisa dilakukan oleh iNews Media Group dengan mahasiswa ke depannya.

“Jadi kami hadir, bagaimana kami bisa berbagi dengan para mahasiswa di sini. Hadiran kami ini tentunya bisa dalam arti kata memberikan edukasi atau menerima informasi apa yang bisa kita diskusikan secara bersama nantinya,” kata Syafril dalam sambutannya, Rabu (20/5/2026).

2. Hadirkan Beragam Acara Bermanfaat

Dalam gelaran iNews Media Group Campus Connect di UNS kali ini, Syafril menjelaskan bahwa ada berbagai sesi acara yang bermanfaat bagi para mahasiswa. Di antaranya, ada Moneyfestasi, Genzone Talks, Music Zone, Autotech, dan Creatorverse.

Acara yang tak kalah menarik menarik adalah sesi iReporter. Acara ini bisa membuat para mahasiswa mencoba untuk merasakan sensasi menjadi reporter televisi dan menyampaikan laporan secara live di depan kamera.

Tidak hanya itu, bagi para mahasiswa yang memiliki potensi sebagai jurnalis televisi di iNews berpeluang untuk bergabung sebagai reporter dalam iNews Media Group.

“Kita ada acara namanya iReporter yaitu adalah kami memberikan kesempatan kepada para mahasiswa tingkat akhir atau yang sudah lulus untuk mencoba mengikuti audisi sebagai calon jurnalis yang bisa tampil nanti tentunya ke masyarakat,” ungkap dia.

Syafril berharap, adanya iNews Media Group Campus Connect ini bisa menjadi manfaat bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa UNS yang hadir.

“Kami berharap tentunya kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa sekalian sehingga nantinya ini di dalam melaksanakan kegiatan belajarnya ataupun setelah nanti selesai ini bisa dimanfaatkan,” tutur Syafril.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/65/3219564/inews_campus_connect_hadir_di_uns-ShcI_large.jpg
iNews Campus Connect Hadir di UNS, Ratusan Mahasiswa Antusias Padati Acara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184129/uns-fA8p_large.jpg
Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141980/uns-DYhc_large.jpg
RG Sejarah Kebudayaan FIB UNS Kembangkan Ecoprint Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136229/uns-xZ7X_large.jpg
Cara KA Fisip UNS Optimalkan Potensi Alumni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124194/sofie_imam_faizal-UHPo_large.png
Sosok Sofie Imam Faizal, Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia yang Jadi Mahasiswa S2 di UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/65/3112820/uns-a08m_large.png
UNS Kukuhkan 29 Guru Besar, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement