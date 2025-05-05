Cara KA Fisip UNS Optimalkan Potensi Alumni

JAKARTA - Keluarga Alumni (KA) FISIP Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo terus berusaha memperkuat potensi para alumni kampus tersebut untuk bisa berkontribusi positif, baik untuk kemajuan UNS maupun kebutuhan alumni sendiri. Sejumlah kegiatan telah diagendakan oleh KA Fisip UNS untuk memperkuat jejaring alumni yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Hari ini kami mengadakan kegiatan Ruang Rindu, mempertemukan para alumni lintas generasi sekalian halal bi halal Idul Fitri 1446H. Alhamdulillah ratusan alumni bisa hadir, sehingga banyak hal positif yang diperoleh dari kegiatan ini," jelas Ketua KA FISIP UNS Reza Fahmi Riawan di Gedung Serba Guna Oryza Perum BULOG, Jakarta, Minggu (4/5/2025).

Di antara alumni Fisip UNS yang hadir adalah Budi Santoso, Menteri Perdagangan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kegiatan Ruang Rindu seperti ini sangat baik untuk memperkuat jaringan alumni Fisip UNS yang banyak berkiprah di berbagai sektor, baik pemerintahan, BUMN maupun swasta. Sebagai alumni Fisip saya akan terus mendukung kegiatan teman-teman alumni untuk terus berkontribusi positif bagi kampus maupun alumni. Bravo Fisip UNS," ujar Budi Santoso di sela-sela perbincangannya dengan teman angkatannya, Komunikasi 1987.

Menurut Reza, diantara program KA Alumni Fisip UNS adalah pemberdayaan usaha para alumni. Pada kegiatan Ruang Rindu, sejumlah produk dari para alumni juga meramaikan gedung Oryza Bulog.

"Jaringan alumni ini adalah aset yang harus saling menguatkan dan mendorong kemajuan bagi alumni Fisip UNS. Kami menantikan peran aktif alumni Fisip untuk selalu mengikuti kegiatan KA Fisip," kata Reza.