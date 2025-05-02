Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNS Jadi Kampus Terbaik Bidang Ilmu Olahraga versi THE AUR 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |07:27 WIB
UNS Jadi Kampus Terbaik Bidang Ilmu Olahraga versi THE AUR 2025
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dinobatkan sebagai kampus terbaik di Indonesia dalam bidang ilmu olahraga . (Foto: Okezone.com/Ist)
JAKARTA – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dinobatkan sebagai kampus terbaik di Indonesia dalam bidang ilmu olahraga versi Times Higher Education Asia University Rankings (THE AUR) 2025.

UNS menempati peringkat pertama dari daftar 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam kategori tersebut.

"Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadi inspirasi di dunia pendidikan," tulis UNS melalui akun Instagram @uns.official, Jumat (2/5/2025).

UNS menilai prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan tanggung jawab bersama yang patut diapresiasi serta dipertahankan.

Berikut 10 kampus terbaik bidang ilmu olahraga di Indonesia versi THE AUR 2025:

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

3. Universitas Negeri Malang

4. Universitas Negeri Padang

5. Universitas Negeri Semarang

 

