UNS Masuk 3 Universitas Terbaik di Indonesia Versi THE Asia University Rankings 2025

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta masuk menjadi 3 universitas terbaik Indonesia versi Times Higher Education (THE) Asia University Rankings 2025.

1. Capaian UNS

Prestasi ini membuktikan bahwa keberadaan UNS semakin diperhitungkan baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Capaian Universitas Sebelas Maret THE Asia University Rankings 2025. UNS berhasil menduduki peringkat 3 sebagai Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia. Semoga UNS bisa meraih peringkat - peringkat terbaik lainnya,” tulisnya di akun resmi Instagram UNS, Rabu (30/4/2025).

2. Daftar Kampus

Berikut daftar kampus terbaik di Indonesia Times Higher Education(THE) Asia University Rankings 2025: