Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNS Siapkan Skema Bantuan Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera, dari BLT hingga Keringanan UKT

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |09:09 WIB
UNS Siapkan Skema Bantuan Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera, dari BLT hingga Keringanan UKT
UNS Siapkan Skema Bantuan Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera, dari BLT hingga Keringanan UKT. (Foto: UNS)
A
A
A

JAKARTA -  Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa UNS yang keluarganya terdampak bencana di Sumatra dan sekitarnya. 

Saat ini UNS tengah melakukan pendataan secara menyeluruh dengan menggandeng Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UNS.

Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., menegaskan bahwa proses inventarisasi mahasiswa terdampak menjadi prioritas utama agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Dia meminta Direktorat Kemahasiswaan serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk melakukan pendataan mahasiswa. Sehingga seluruh mahasiswa UNS yang terdampak bencana Sumatera akan mendapat bantuan. 

"Mahasiswa yang keluarganya terdampak dapat melaporkan diri ke Direktorat Kemahasiswaan atau ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,” ujar Prof. Hartono, seperti dikutip dari laman ITS, Selasa (9/12/2025). 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188704//bencana_alam-Ompi_large.jpg
Pakar Tanah IPB: Banjir Bandang Sumatera Dipicu Siklon Tropis Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188701//polri-KiAE_large.jpg
Bencana Sumatera, Polri Integrasikan Pendekatan Kemanusiaan hingga Penegakan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188668//ketua_mahkamah_kehormatan_partai_gerindra_habiburokhman-0NHV_large.jpg
Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Bakal Jalani Sidang Mahkamah Gerindra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188660//menteri_hak_asasi_manusia-0uPn_large.jpg
Singgung Banjir Sumatera, Pigai Tekankan Perlunya Aturan Induk untuk Hukum Perusahaan Pelanggar HAM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188653//jalan_rusak_di_sumatera-JjsU_large.jpg
72 Jalan dan 31 Jembatan Nasional Rusak Akibat Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188645//mnc_peduli_kunjungi_posko_pengungsian_longsor_di_dolok_nauli_dan_sibalanga_tapanuli_utara-oncq_large.jpg
MNC Peduli Kunjungi Posko Pengungsian Longsor di Dolok Nauli dan Sibalanga Tapanuli Utara
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement