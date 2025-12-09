UNS Siapkan Skema Bantuan Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera, dari BLT hingga Keringanan UKT

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menyatakan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa UNS yang keluarganya terdampak bencana di Sumatra dan sekitarnya.

Saat ini UNS tengah melakukan pendataan secara menyeluruh dengan menggandeng Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UNS.

Rektor UNS, Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., menegaskan bahwa proses inventarisasi mahasiswa terdampak menjadi prioritas utama agar penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Dia meminta Direktorat Kemahasiswaan serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk melakukan pendataan mahasiswa. Sehingga seluruh mahasiswa UNS yang terdampak bencana Sumatera akan mendapat bantuan.

"Mahasiswa yang keluarganya terdampak dapat melaporkan diri ke Direktorat Kemahasiswaan atau ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,” ujar Prof. Hartono, seperti dikutip dari laman ITS, Selasa (9/12/2025).