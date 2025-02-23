UNS dan Kota Solo Jadi Tuan Rumah 16th EASTS Conference 2025

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) mendukung penyelenggaraan event internasional bidang transportasi di Surakarta. UNS bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendapat dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan menyelenggarakan talkshow pre-event dengan tajuk “Ready To 16th EASTS Conference 2025” di Car Free Day (CFD), depan Halte Nonongan Slamet Riyadi Solo, hari ini.

Acara talkshow ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, Ketua Umum MTI Tory Damantoro, Sekretaris Jenderal MTI, Haris Muhammadun, Ketua Wilayah MTI Jawa Tengah yang juga sebagai Guru Besar Universitas Diponegoro (Pakar Infrastruktur Transportasi), Bagus Hario Setiadji, serta Dosen dan Peneliti UNS (Pakar Traffic dan Lingkungan), Budi Yulianto.

Acara talkshow ini diadakan sebagai pembuka dari rangkaian 16th EASTS Conference 2025. Tahun ini, EASTS Conference mengusung tema “Harnessing Local Wisdom and Green Technology to Build a Sustainable Transport Sector in East Asia (Memanfaatkan Kearifan Lokal dan Teknologi Hijau untuk Membangun Sektor Transportasi Berkelanjutan di Asia Timur)”. 16th EASTS Conference 2025 akan digelar pada 1-4 September 2025 yang diikuti 19 negara akan hadir di Kota Surakarta dan UNS menjadi salah satu venue pelaksanaannya. Ini kedua kalinya Indonesia didapuk menjadi tuan rumah konferensi dua tahunan tersebut, setelah sebelumnya di Surabaya pada EASTS Conference ke-8 pada 2009.

1. Dukungan Pemkot

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani mengungkapkan antusiasme dan kebanggannya ketika Kota Surakarta akan menjadi tuan rumah event Internasional di bidang transportasi. Beliau menyampaikan akan selalu mendukung acara ini agar dapat terselenggara dengan sukses. Dengan acara ini, beliau berharap Kota Solo dengan segala kekayaan budayanya dikenal dunia.

"Kita sebagai bagian dari pemerintah akan selalu siap mengawal, mendukung ,dan mensukseskan acara luar biasa seperti 16th EASTS Conference 2025 ini. Ini baru pre-event pertama ya dalam rangkaian 16th EASTS Conference 2025 ya dan masih ada beberapa acara lagi sebelum acara puncak pada September nanti, tentunya kita akan selalu mendukung apalagi acara ini kelasnya Internasional. Saya sangat bangga dengan menggandeng akademisi para Profesor yang tentunya akan memberikan impact tidak hanya masukan namun juga implementasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi transportasi umum di Kota Surakarta itu sendiri," tutur Astrid.

2. UNS Siap Berkolaborasi

Ir. Budi Yulianto menyampaikan bahwa ini menjadi kesempatan yang sangat bagus dan juga langka bagi UNS dan Kota Surakarta. "Kota Surakarta sendiri kita lihat sistem transportasinya cukup kompleks dan terintegrasi dari satu ke lainnya. UNS yang mana menjadi salah satu PTN (Perguruan Tinggi Negeri) terbaik di Indonesia untuk bisa menjadikan ini sebagai momentum berinovasi, berkolaborasi dan bekerja sama dengan pihak lain untuk bukan hanya mengembangkan transportasi dalam konsep teoritis namun juga implementasi," ujar Ir. Budi.

Tory Damantoro ketika ditemui seusai acara menyampaikan bahwa MTI melihat upaya dari Pemkot dan masyarakat Solo dalam perbaikan transportasi. Contoh paling nyatanya adalah adanya penerapan contra flow di Solo, juga adanya rel kereta api menjadi satu dengan jalan raya. MTI ingin memperlihatkan hal-hal seperti tadi kepada para tamu 16th EASTS Conference 2025.