HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Baru Satu Jam Uninstall Roblox, Anak Ini Gali Gali Tanah Pakai Pacul Mini

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |11:44 WIB
JAKARTA - Viral satu jam uninstall Roblox, anak ini gali tanah pakai mini pacul.  Fenomena ini dibagikan sang Ibu. 

Sang ibu pum menjadi dilema, lantaran apabila tidak ada kegiatan maka si anak menjadi bermain yang tidak biasa merujuk kepada permainan Roblox.

"Baru sejam uninstall roblox, dia udah gali halaman,"  ujarnya dikutip dari akun Instagram Thebadarfamily, Rabu (10/12/205). 

Bahkan si Ibu memikirkan sebentar lagi akan memasuki fase liburan sekolah, sehingga si anak perlu mendapatkan aktivitas untuk mengisi waktu. "Haruskan aku bawa ke sawah, atau aku instal Roblox lagi?" ujarnya dilema. 

Si Ibu pun mengkhawatirkan apabila dibiarkan, halaman rumah akan terus digali hingga meluas oleh anaknya. "Takut banget kalau libur 2 minggu tiba-tiba  halaman rumah jadi tambang ilegal," ujarnya. 

Dia pun curhat kepada netizen agak dibuatkan jadwal dan ide mainan untuk anak selama liburan. 

"Sebenernya udah banyak banget yg request ke pemerintah untuk blokir game online, jud0l, dan pinj0l," ujarnya. 

Berikut ini komentar netizen : 

 

