EDUKASI SEKOLAH

Jadwal UTBK 2026, Ini Tanggal dan Cara Menentukan Jurusannya

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |18:14 WIB
Jadwal UTBK 2026, Ini Tanggal dan Cara Menentukan Jurusannya
Jadwal UTBK 2026, Ini Tanggal dan Cara Menentukan Jurusannya. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2026 dipastikan berlangsung sesuai jadwal. Lalu, bagaimana cara menentukan jurusannya? 

Berdasarkan informasi Panitia SNPMB 2026, ujian tahun depan hanya digelar dalam satu gelombang. Ujian akan terbagi dalam 10 hari pelaksanaan dengan dua sesi setiap hari.

Selain jadwal, UTBK juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan ketentuan terkait pemilihan program studi. Peserta tetap diperbolehkan memilih maksimal empat program studi, dengan aturan kombinasi pilihan yang harus disesuaikan jika memilih tiga atau empat prodi.

Untuk peserta yang memilih satu atau dua program studi, kesempatan diberikan tanpa batasan kombinasi, artinya peserta bebas menentukan prodi apa pun, baik akademik maupun vokasi.

Namun, aturan khusus berlaku bagi peserta yang memilih tiga program studi. Kombinasi yang diperbolehkan adalah:

- Dua program akademik dan satu program vokasi; atau
- Satu program akademik dan dua program vokasi; atau

 

