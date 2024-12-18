Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UNS-NEVCE Jalin Kerja Sama Percepatan Elektrifikasi Transportasi di Solo

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |11:04 WIB
UNS-NEVCE Jalin Kerja Sama Percepatan Elektrifikasi Transportasi di Solo
UNS-NEVCE Jalin Kerja Sama Percepatan Elektrifikasi Transportasi di Solo. (Foto: Okezone.com/UNS)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) menjalin kerjasama National Electric Vehicle Centre of Excellence (NEVCE), Australia, melalui proyek Decarbonization Pathways for Indonesia's Buses Infrastructure (DIBI). Kerjasama ini mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik di Kota Solo. 

Proyek DIBI merupakan bagian dari kemitraan KONEKSI antara UNS dan University of Canberra (UC), yang ditandatangani pada November 2024 di Canberra, disaksikan oleh Dr. Siswo Pramono, Duta Besar Indonesia untuk Australia, serta Prof. Dr. Mukhamad Najib, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra. Kemitraan KONEKSI ini melibatkan mitra NEVCE, ITP Renewables dan EVENERGI dari Australia. 

Dekan Fakultas Teknik UNS, Prof. Dr. Ir. Wahyudi Sutopo, ST., M.Si, IPU, menyatakan, proyek DIBI tidak hanya menjawab kebutuhan elektrifikasi transportasi di Kota Solo, tetapi juga menjalankan Nota Kesepahaman kolaborasi kendaraan listrik antara Indonesia dan Australia, hasil KTT ASEAN-Australia 2024 di Melbourne. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) di Fakultas Teknik UNS Solo.

Menurut Wahyudi, Solo memiliki potensi besar untuk transisi ke transportasi ramah lingkungan sekaligus mendorong ekonomi hijau. Mengoperasikan lebih dari 100 armada di 12 koridor dengan subsidi BTS dari Kemenhub, Pemerintah Kota Solo telah berhasil menunjukkan tata kelola transportasi yang kokoh dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 

Namun, untuk bermigrasi ke bus listrik, diperlukan dukungan investasi untuk pengadaaan, infrastruktur, pelatihan  tenaga kerja terampil, mulai dari pengemudi hingga operator yang menangani perawatan, pengisian daya, dan penjadwalan bus listrik.  
    
Sementara itu, Chair & Co-founder NEVCE, Mr. Toby Roxburgh, MIEAust, yang merupakan advokat terkemuka untuk transisi menuju energi terbarukan dan transportasi tanpa emisi mengusulkan bis listrik untuk dekarbonisasi transportasi angkutan umum. Menurutnya Bus memiliki rute tetap, yang memudahkan pengembangan jaringan baterai surya untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188680//uns-4tNh_large.jpg
UNS Siapkan Skema Bantuan Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera, dari BLT hingga Keringanan UKT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184129//uns-fA8p_large.jpg
Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834//bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180871//yadea-Quzo_large.jpg
Luncurkan Sepeda Listrik, Yadea Sasar Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3180014//kendaraan_niaga_listrik-8NjV_large.jpg
Kendaraan Niaga Listrik Mulai Marak, Ini Strategi Brand China Bangun Ekosistem Logistik Hijau 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/15/3177418//yadea_ova-en32_large.jpg
Yadea Luncurkan Kendaraan Listrik Baru, Harganya Rp8 Jutaan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement