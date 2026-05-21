Hari Kedua iNews Campus Connect di UNS Disambut Antusias Ratusan Mahasiswa, Hadirkan Autotech hingga Music Zone

SURAKARTA – Gelaran iNews Campus Connect (ICC) di UNS berlanjut hari ini, Kamis (21/5/2026). Pada gelaran hari kedua iNews Campus Connect, ratusan mahasiswa UNS pun antusias mengikuti beragam acara menarik yang telah disiapkan.

Pada gelaran hari kedua ini, para mahasiswa tampak duduk dan memperhatikan sesi pertama, yaitu Autotech. Acara ini mengusung tajuk “Smart Driving, Smart Pocket: Berkendara Aman, Budget Nyaman” yang digelar di Gedung Suhardi UNS.

Satu per satu dari mereka mulai berdatangan ke Gedung Suhardi pada pukul 10.00 WIB pagi. Dalam sesi Autotech ini, para mahasiswa diedukasi terkait teknologi dalam dunia otomotif serta berbagai tips dunia otomotif yang bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari.

Sesi itu diisi oleh dua narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Ada Ridwan Hanif sebagai Konten Kreator Otomotif serta Danang Arradian selaku Jurnalis Otomotif.

Selain itu, ada juga sesi Creatorverse yang akan diisi oleh berbagai narasumber. Salah satunya adalah Ucup Klaten yang merupakan konten kreator komedi.

Selain itu, ada juga sesi Creatorverse yang akan diisi oleh berbagai narasumber. Salah satunya adalah Ucup Klaten yang merupakan konten kreator komedi.