Antusiasme Mahasiswa UNS di Booth iReporter iNews Campus Connect, Coba Jadi Jurnalis Depan Kamera

SURAKARTA – Mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) antusias mencoba simulasi menjadi reporter televisi dan melakukan laporan langsung di depan kamera. Antusias itu terasa di booth iReporter dalam gelaran iNews Campus Connect yang dilaksanakan di UNS dari Rabu 20 Mei 2026 hingga Kamis 21 Mei 2026.

Satu per satu para mahasiswa mengantre untuk bergantian mencoba melakukan live report di depan kamera. Banyak dari mereka yang mengaku senang dengan adanya booth iReporerter karena bisa merasakan pengalaman berbicara di depan kamera meski hanya simulasi.

1. Mahasiswa Antusias

Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Nurul Hikmatul Romadhona yang merupakan seorang anggota Pers Mahasiswa UNS sekaligus mahasiswa Prodi Sosiologi di sana. Ia sangat senang bisa mengunjungi booth iReporter dan mencoba laporan secara langsung di depan kamera. Apalagi, ia memiliki cita-cita menjadi seorang jurnalis sejak kecil.

“Jujur ya, untuk perasaan sendiri aku seneng banget gitu ya, dikarenakan aku punya cita-cita sejak kecil menjadi seorang jurnalis itu. Apalagi ya saat ini aku sedang menjalani untuk kemahasiswaan yaitu lembaga pers mahasiswa,” ungkap Nurul saat diwawancarai, Rabu (20/5/2026).

Nurul menyebut bahwa iReporter menjadi wadah bagi mahasiswa atau lebih tepatnya calon reporter yang saat ini masih berkuliah untuk mencoba pengalaman baru. Kegiatan ini juga menjadi edukasi terkait bagaimana menjadi reporter yang baik dan benar dalam menyampaikan laporan langsung.

“Nah itu menjadi salah satu bentuk yang dirasakan oleh mahasiswa, bagaimana seorang calon reporter itu bisa diwadahi gitu melalui adanya kegiatan tersebut,” tutur dia.