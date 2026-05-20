UNS Sambut Baik iNews Media Group Campus Connect, Jadi Ruang Belajar bagi Mahasiswa

JAKARTA - Universitas Sebelas Maret (UNS) menyambut positif penyelenggaraan iNews Media Group Campus Connect yang berlangsung pada 20–21 Mei 2026. Kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi wadah pembelajaran sekaligus ruang kolaborasi bagi mahasiswa untuk mengenal dunia industri media dan perkembangan teknologi kreatif.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS, Dody Ariawan, mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara kampus dan iNews Media Group dalam penyelenggaraan acara tersebut.

“Kami mewakili UNS mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada iNews Media Group atas kolaborasi yang terjalin dengan UNS ini dalam penyelenggaraan iNews Campus Connect. Insyaallah kegiatan ini bisa menjadi sinergi antara UNS sebagai PTN dengan dunia industri media, alumni, serta mahasiswa dalam menciptakan ruang belajar yang inspiratif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman,” kata Dody dalam sambutannya, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, kehadiran iNews Media Group Campus Connect juga memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan keterampilan baru, khususnya terkait teknologi media dan industri kreatif.