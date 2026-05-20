HOME EDUKASI KAMPUS

iNews Campus Connect Hadir di UNS, Ratusan Mahasiswa Antusias Padati Acara

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |11:31 WIB
iNews Campus Connect Hadir di UNS, Ratusan Mahasiswa Antusias Padati Acara
iNews Campus Connect hadir di UNS. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
SURAKARTA iNews Campus Connect Hadir di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) mulai hari ini, Rabu (20/5/2026). Ratusan mahasiswa UNS antusias menghadiri iNews Campus Connect dengan memadati lokasi acara.

Sejak pukul 09.45 hingga 10.10, para mahasiswa UNS mulai berdatangan ke iNews Campus Connect yang digelar di Gedung Suhardi. Sambil membawa tas, mereka berjalan menuju meja registrasi sebelum nantinya masuk ke dalam gedung.

iNews Campus Connect hadir di UNS

1. Sambut Antusias Ikuti Berbagai Acara Menarik

Satu per satu mereka mengantri untuk menuliskan nama mereka di daftar presensi kehadiran. Usai melakukan registrasi, ratusan mahasiswa langsung masuk dan duduk untuk mengikuti acara pembukaan yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Mei 2026.

Di dalam, mereka tampak duduk dengan tenang dan antusias mendengarkan penyampaian dari Wakil Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Dody Ariawan.

Bukan hanya pembukaan yang akan mereka ikuti. Ada beberapa sesi dalam iNews Campus Connect yang akan memberikan ilmu dan insight baru kepada mereka.

Di antaranya yang dijadwalkan hari ini adalah Moneyfestasi yang memberikan sharing soal literasi keuangan digital di era sekarang, Genzone Talks, serta Music Zone yang akan diisi oleh penampilan penyanyi solo ternama Anggis Devaki.

Sementara untuk hari kedua, para mahasiswa UNS bisa mengikuti sesi Autotech yang merupakan sesi sharing season bersama bersama para jurnalis dan konten kreator otomotif. Selain Autotech, ada juga sesi Creatorverse yang akan diisi oleh berbagai narasumber salah satunya adalah Ucup Klaten yang merupakan konten kreator komedi.

 

