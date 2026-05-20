Anggis Devaki Guncang UNS di Music Zone iNews Campus Connect, Suasana Pecah Mahasiswa Nyanyi Bersama

SURAKARTA – iNews Campus Connect (ICC) resmi digelar di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) dari Rabu 20 Mei 2026 hingga Kamis 21 Mei 2026. Salah satu sesi yang paling ditunggu para mahasiswa adalah Music Zone.

Acara Music Zone kali ini dimeriahkan oleh penampilan musisi ternama, Anggis Devaki. Penampilan Anggis jadi yang paling ditunggu para mahasiswa. Saat anggis tampil, tampak para mahasiswa sangat antusias dan bahkan ikut bernyanyi bersama Anggi.

1. Suasana Pecah

Suasana semakin pecah saat Anggis menyanyikan lagu terakhir berjudul “Dirimu yang Dulu”. Para mahasiswa langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen penampilan Anggis di kampus kesayangan mereka itu.

Apalagi dengan penampilan Anggis yang energik dan interaktif dengan mengajak para mahasiswa bernyanyi. Dia menyodorkan mikrofon kepada mereka.

Para mahasiswa sendiri mengaku sangat senang bisa menyaksikan penampilan idola mereka dalam sesi Music Zone Okezone dalam gelaran iNews Campus Connect di UNS. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Kiara Faza, seorang mahasiswa jurusan Informatika di UNS. Ia mengaku sangat senang dengan adanya Music Zone di kampusnya.

Apalagi, Anggis Devaki merupakan salah satu penyanyi yang ia idolakan dan ia tunggu-tunggu sejak lama untuk bisa melihat langsung.

“Senang banget karena jujur ini artis yang kita suka jadi kita senang banget,” kata Kiara saat diwawancarai, Rabu (20/5/2026).

Bahkan Kiara sendiri menyebut bahwa dirinya ikut menyanyikan berbagai lagu idolanya itu yang ia ketahui. Terlebih, ia merasa lagu-lagu yang dibawakan oleh Anggis didominasi oleh lagu “galau” yang sangat relevan dengan perasaannya.

“Ikut nyanyi, karena emang lagu-lagunya kan kayak galau-galau gitu relate sama kita gitu,” ucap dia.