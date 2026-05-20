Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Anggis Devaki Guncang UNS di Music Zone iNews Campus Connect, Suasana Pecah Mahasiswa Nyanyi Bersama

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |18:16 WIB
Anggis Devaki Guncang UNS di Music Zone iNews Campus Connect, Suasana Pecah Mahasiswa Nyanyi Bersama
Anggis Devaki guncang UNS di Music Zone iNews Campus Connect. (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
A
A
A

SURAKARTA iNews Campus Connect (ICC) resmi digelar di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) dari Rabu 20 Mei 2026 hingga Kamis 21 Mei 2026. Salah satu sesi yang paling ditunggu para mahasiswa adalah Music Zone.

Acara Music Zone kali ini dimeriahkan oleh penampilan musisi ternama, Anggis Devaki. Penampilan Anggis jadi yang paling ditunggu para mahasiswa. Saat anggis tampil, tampak para mahasiswa sangat antusias dan bahkan ikut bernyanyi bersama Anggi.

Anggis Devaki

1. Suasana Pecah

Suasana semakin pecah saat Anggis menyanyikan lagu terakhir berjudul “Dirimu yang Dulu”. Para mahasiswa langsung mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen penampilan Anggis di kampus kesayangan mereka itu.

Apalagi dengan penampilan Anggis yang energik dan interaktif dengan mengajak para mahasiswa bernyanyi. Dia menyodorkan mikrofon kepada mereka.

Para mahasiswa sendiri mengaku sangat senang bisa menyaksikan penampilan idola mereka dalam sesi Music Zone Okezone dalam gelaran iNews Campus Connect di UNS. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Kiara Faza, seorang mahasiswa jurusan Informatika di UNS. Ia mengaku sangat senang dengan adanya Music Zone di kampusnya.

Apalagi, Anggis Devaki merupakan salah satu penyanyi yang ia idolakan dan ia tunggu-tunggu sejak lama untuk bisa melihat langsung.

“Senang banget karena jujur ini artis yang kita suka jadi kita senang banget,” kata Kiara saat diwawancarai, Rabu (20/5/2026).

Bahkan Kiara sendiri menyebut bahwa dirinya ikut menyanyikan berbagai lagu idolanya itu yang ia ketahui. Terlebih, ia merasa lagu-lagu yang dibawakan oleh Anggis didominasi oleh lagu “galau” yang sangat relevan dengan perasaannya.

“Ikut nyanyi, karena emang lagu-lagunya kan kayak galau-galau gitu relate sama kita gitu,” ucap dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/65/3219666/inews_campus_connect_hadir_di_uns-ynwb_large.jpg
Antusiasme Mahasiswa UNS di Booth iReporter iNews Campus Connect, Coba Jadi Jurnalis Depan Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/65/3219637/uns-QGMw_large.jpg
UNS Sambut Baik iNews Media Group Campus Connect, Jadi Ruang Belajar bagi Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/65/3219586/inews_campus_connect_hadir_di_uns-Yrlf_large.jpg
iNews Campus Connect di UNS Jadi Sarana Edukasi Mahasiswa soal Perkembangan Media, Teknologi, dan Dunia Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/65/3219564/inews_campus_connect_hadir_di_uns-ShcI_large.jpg
iNews Campus Connect Hadir di UNS, Ratusan Mahasiswa Antusias Padati Acara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/65/3184129/uns-fA8p_large.jpg
Kisah M. Ikhlas Thamrin, Penemu BBM Bobibos yang Lulusan Fakultas Hukum UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141980/uns-DYhc_large.jpg
RG Sejarah Kebudayaan FIB UNS Kembangkan Ecoprint Ramah Lingkungan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement