Traffic Jam Tutup Music Zone iNews Campus Connect di UNS, Meriah Penuh Keceriaan!

SURAKARTA – Band Traffic Jam berhasil menutup Music Zone iNews Media Group Campus Connect di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) dengan meriah. Suasana penuh keceriaan mewarnai penampilannya.

Band lokal asal solo yang tengah naik daun itu sukses menjadi magnet bagi para mahasiswa yang sudah berkumpul di depan panggung. Mereka antusias melihat penampilan mereka secara langsung di Music Zone.

Band yang terkenal dengan lagu “Tentang Jarak Asmara” itu tampil energik dan penuh semangat, membawa keceriaan serta kemeriahan dalam Music Zone di hari terakhir iNews Media Group Campus Connect di UNS pada Kamis (21/5/2026) sore.

Tidak hanya itu, mereka juga tampil interaktif dengan mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama. Saat lagu pertama dilantunkan, penonton langsung bersorak menyambut mereka. Ada beberapa lagu yang mereka nyanyikan dalam Music Zone di UNS ini.

Di antaranya adalah Semestaku, Paparapapaya, Benar Milikku, Tentang Jarak Asmara dan Untuk Apa. Kemeriahan dan keceriaan turut terasa saat para penonton semakin larut dalam alunan musik jazz yang mengiringi lagu Traffic Jam.