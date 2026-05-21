Apa Bedanya Gelar ST dan IR? Ini Penjelasannya

JAKARTA - Apa bedanya gelar ST dan IR? Ini penjelasannya. Banyak masyarakat masih bingung membedakan gelar S.T. dan Ir. karena keduanya sama-sama identik dengan dunia teknik. Padahal, kedua gelar tersebut memiliki perbedaan dari sisi pendidikan, penggunaan, hingga sistem penamaannya.

Gelar ST

Gelar Sarjana Teknik untuk Lulusan Teknik Sipil

Lulusan Teknik Sipil dari program Sarjana (S1) di Indonesia umumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik (S.T.). Gelar ini diberikan oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki program studi teknik, termasuk Teknik Sipil.

Contoh penulisan nama lulusan:

Muhammad Rafi, S.T.

Clara Setyaningsih, S.T.

Gelar ini menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang teknik dan memiliki kompetensi dasar terkait perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan infrastruktur sipil.

Arti dan Bobot Gelar S.T.