HOME EDUKASI KAMPUS

iNews Campus Connect Ajak Mahasiswa Melek Media dan Siap Terjun ke Industri

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |11:17 WIB
iNews Campus Connect Ajak Mahasiswa Melek Media dan Siap Terjun ke Industri (Foto: Okezone)
JAKARTA - iNews Media Group kembali menggelar program iNews Campus Connect (ICC). Kali ini ICC digelar di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Rabu hingga Kamis, 6–7 April 2026.

Acara dibuka oleh Wakil Direktur Utama & Direktur Pemberitaan iNews Media Group, Syafril Nasution. Dalam kesempatan itu, Syafril menekankan pentingnya kolaborasi antara industri media dan dunia kampus.

Ia memperkenalkan iNews Media Group sebagai ekosistem media yang terintegrasi, mulai dari televisi, radio, portal digital, hingga media sosial. Ia menyebut, saat ini media tidak lagi bertumpu pada satu platform saja, melainkan bergerak lintas kanal mengikuti perubahan perilaku audiens.

“Sekarang orang nonton TV pun lewat internet. Platform seperti Vision+ dan RCTI+ jadi cara baru menikmati konten, termasuk tayangan yang sudah lewat,” ujarnya.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa televisi tetap berperan penting, apalagi di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau internet. Selain itu, Syafril juga menyoroti perubahan besar dalam konsumsi media di kalangan generasi muda.

Di mana mahasiswa saat ini cenderung lebih dekat dengan platform digital dibandingkan media konvensional. Karena itu, melalui program iNews Campus Connect, pihaknya ingin membuka ruang kolaborasi dan memberikan pemahaman langsung kepada mahasiswa tentang industri media yang terus berkembang.

Manfaat bagi Mahasiswa

Ia berharap program ini bisa bermanfaat bagi para mahasiswa, tidak hanya soal media, namun juga bagaimana memanfaatkan waktu untuk bisa bekerja tanpa mengganggu perkuliahan.

