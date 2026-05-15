HOME EDUKASI KAMPUS

Dunia Kerja Makin Kompetitif, Mahasiswa Dituntut Kuasai Skill Digital Praktis

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |09:12 WIB
Dunia Kerja Makin Kompetitif, Mahasiswa Dituntut Kuasai Skill Digital Praktis
Dunia Kerja Makin Kompetitif, Mahasiswa Dituntut Kuasai Skill Digital Praktis (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja dinilai semakin penting di tengah pesatnya transformasi digital di berbagai sektor industri. Tidak hanya dituntut memahami teori, lulusan perguruan tinggi kini juga perlu memiliki pengalaman praktis terkait teknologi dan sistem bisnis yang digunakan perusahaan.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah perguruan tinggi memperkuat kolaborasi dengan industri guna menyesuaikan kurikulum dan pengalaman belajar mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja. Dean School of Information Systems BINUS University, Dr. Rudy, mengatakan perubahan teknologi membuat kebutuhan kompetensi di dunia kerja ikut berubah. Karena itu, perguruan tinggi dinilai perlu menghadirkan pembelajaran yang lebih aplikatif dan relevan dengan praktik industri.

“Transformasi digital tidak hanya mengubah cara perusahaan bekerja, tetapi juga mengubah kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Karena itu, perguruan tinggi harus mampu bergerak lebih cepat dalam menghadirkan pembelajaran yang relevan, adaptif, dan terhubung langsung dengan praktik industri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

School of Information Systems BINUS University menjalin kerja sama dengan perusahaan teknologi Odoo Indonesia dalam pengembangan pendidikan di bidang Enterprise Resource Planning (ERP) dan transformasi digital. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memahami konsep teknologi, tetapi juga perlu memiliki kemampuan implementasi dalam konteks bisnis nyata.

Penuhi Kebutuhan Perusahaan

Direktur Odoo Indonesia, Benny Putra Sugito, menilai kolaborasi antara kampus dan industri menjadi langkah penting untuk memperkecil kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan perusahaan.

“Kami melihat kebutuhan industri terhadap talenta yang memahami sistem bisnis digital terus meningkat. Mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman belajar yang lebih dekat dengan praktik industri agar mampu memberikan dampak sejak awal karier mereka,” jelas Benny.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

