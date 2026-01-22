Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ternyata Ini Alasan Kenapa Tidak Boleh Pelihara Burung Hantu

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |15:21 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Tidak Boleh Pelihara Burung Hantu
Ternyata Ini Alasan Kenapa Tidak Boleh Pelihara Burung Hantu (Foto: thespurce)
JAKARTA – Ternyata ini alasan kenapa burung hantu tidak boleh dipelihara. Burung hantu pada dasarnya adalah hewan liar, dan memeliharanya di lingkungan rumah biasa hampir mustahil. Hal tersebut juga tidak adil bagi burung hantu itu sendiri.

Burung hantu tidak mentoleransi dipeluk atau sering berinteraksi dengan manusia karena hal tersebut bertentangan dengan naluri alaminya. Cakar mereka yang sangat tajam dirancang untuk menusuk dan mencengkeram mangsa, bukan untuk bertengger di bahu manusia.

Selain itu, burung hantu dapat menyebabkan cedera serius pada manusia maupun hewan peliharaan lain. Secara evolusi, burung ini dirancang untuk berburu dan membunuh mangsa kecil, bukan untuk hidup berdampingan sebagai hewan peliharaan di rumah.

Berikut alasan mengapa burung hantu bukan pilihan yang tepat untuk dijadikan hewan peliharaan, dilansir dari The Spruce.

Alasan Tidak Boleh Pelihara Burung Hantu

  • Hewan Liar

Burung hantu memiliki naluri soliter dan buas, serta tidak terbiasa hidup berdampingan dengan manusia. Mereka dapat menganggap manusia atau hewan lain sebagai ancaman atau bahkan mangsa.

  • Berbahaya
     

