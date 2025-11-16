Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |17:53 WIB
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Ada wadah baru bagi jurnal akademik dengan akses terbuka yang bisa menjadi referensi. IRCOMM Scholastica: Journal of Interdisciplinary Studies (ISJIS) adalah platform jurnal akademik akses terbuka dan ditinjau sejawat yang diterbitkan oleh Fakultas Komunikasi dan Bisnis.

Jurnal akademik ini dibuat untuk memajukan penelitian interdisipliner, inovasi, dan komunikasi ilmiah. ISJIS menyediakan platform bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menerbitkan studi berkualitas tinggi yang mengeksplorasi perkembangan di bidang komunikasi, teknologi informasi, manajemen, hukum, ekonomi, ilmu sosial, dan humaniora. Jurnal ini bertujuan mendorong pertukaran dan kolaborasi akademis lintas disiplin ilmu.

“Kami ingin mendukung generasi akademisi muda untuk terus menulis, meneliti, dan berani mempublikasikan hasil karyanya. Ini bukan hanya investasi di bidang pendidikan, tetapi juga warisan intelektual bagi masa depan,” papar Komisaris Utama IRCOMM Group, Nurhayati Abdul Azis, Minggu (16/11/2025).

Jurnal ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan mempromosikan dialog di antara berbagai bidang akademis, menghasilkan pengetahuan yang berdampak, serta berkontribusi pada kemajuan ilmiah, pengembangan kebijakan, dan kemajuan masyarakat.

“Langkah baru kami dalam ranah akademik dan riset menghadirkan ruang terbuka bagi peneliti untuk membagikan karya ilmiah secara profesional dan mudah diakses. Kami berharap platform ini dapat menjadi jembatan antara dunia industri dan dunia akademik, sehingga lahir lebih banyak gagasan yang relevan, aplikatif, dan berdampak nyata,” papar CEO IRCOMM Group, Isra Ruddin.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/65/3139252/gajah-t79G_large.jpg
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/65/3138940/gajah-YS6D_large.jpg
Benarkah Gajah Bisa Menangis? Ini Fakta Mengejutkannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement