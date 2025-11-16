Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik

JAKARTA – Ada wadah baru bagi jurnal akademik dengan akses terbuka yang bisa menjadi referensi. IRCOMM Scholastica: Journal of Interdisciplinary Studies (ISJIS) adalah platform jurnal akademik akses terbuka dan ditinjau sejawat yang diterbitkan oleh Fakultas Komunikasi dan Bisnis.

Jurnal akademik ini dibuat untuk memajukan penelitian interdisipliner, inovasi, dan komunikasi ilmiah. ISJIS menyediakan platform bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk menerbitkan studi berkualitas tinggi yang mengeksplorasi perkembangan di bidang komunikasi, teknologi informasi, manajemen, hukum, ekonomi, ilmu sosial, dan humaniora. Jurnal ini bertujuan mendorong pertukaran dan kolaborasi akademis lintas disiplin ilmu.

“Kami ingin mendukung generasi akademisi muda untuk terus menulis, meneliti, dan berani mempublikasikan hasil karyanya. Ini bukan hanya investasi di bidang pendidikan, tetapi juga warisan intelektual bagi masa depan,” papar Komisaris Utama IRCOMM Group, Nurhayati Abdul Azis, Minggu (16/11/2025).

Jurnal ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dengan mempromosikan dialog di antara berbagai bidang akademis, menghasilkan pengetahuan yang berdampak, serta berkontribusi pada kemajuan ilmiah, pengembangan kebijakan, dan kemajuan masyarakat.

“Langkah baru kami dalam ranah akademik dan riset menghadirkan ruang terbuka bagi peneliti untuk membagikan karya ilmiah secara profesional dan mudah diakses. Kami berharap platform ini dapat menjadi jembatan antara dunia industri dan dunia akademik, sehingga lahir lebih banyak gagasan yang relevan, aplikatif, dan berdampak nyata,” papar CEO IRCOMM Group, Isra Ruddin.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)