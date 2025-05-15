Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!

Dian AF , Jurnalis-Kamis, 15 Mei 2025 |17:31 WIB
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui!
Tahukah Kamu, Gajah Takut dengan Semut? Ini Penjelasan Ilmiah yang Jarang Diketahui! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah kamu mendengar bahwa gajah, makhluk besar yang lebih besar dari mobilmu, ternyata takut dengan semut? Ini bukan hanya cerita fabel, loh. 

Banyak orang merasa bingung karena gajah, yang tubuhnya sangat besar, justru memiliki ketakutan terhadap semut yang ukurannya jauh lebih kecil. Apakah ini hanya mitos? Ternyata, ada alasan ilmiah yang menjelaskan mengapa gajah takut dengan semut. Mari kita bahas lebih dalam!

1. Kenapa Gajah Takut dengan Semut?

Gajah takut dengan semut karena kulit mereka yang sangat sensitif. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Cynthia Moss, dalam artikel dari Earth's Kids, disebutkan bahwa meskipun gajah memiliki kulit yang tebal, mereka cenderung menghindari serangga kecil seperti semut dan lebah karena rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh gigitan atau sengatan mereka

2. Fakta Ilmiah yang Mungkin Belum Kamu Ketahui

Selain gangguan fisik yang disebabkan oleh semut, ada beberapa fakta ilmiah yang mendukung anggapan bahwa gajah sangat takut dengan semut. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Institute of Wildlife Biology and Ecology di Afrika menunjukkan bahwa gajah sering kali menghindari daerah-daerah yang dipenuhi semut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa gajah berusaha menghindari tempat-tempat yang banyak semutnya karena mereka tidak ingin merasakan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh hewan kecil tersebut.

Gajah bukan hanya menghindari semut, mereka bahkan menghindari tempat-tempat di mana semut biasa berkerumun. Beberapa gajah terlihat menggunakan daun atau benda lain untuk menutupi tubuh mereka agar bisa mengusir semut. Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan mereka terhadap semut bukan sekadar ketidaknyamanan, tetapi juga upaya bertahan hidup yang melibatkan penghindaran potensi ancaman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183927/kampus-tZhi_large.jpg
Majukan Penelitian dan Ilmiah, Ada Wadah Baru bagi Jurnal Akademik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/65/3174100/udang-Ykoq_large.jpg
Mengenal Cesium-137, Zat Radioaktif yang Ditemukan di Udang Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/65/3168089/einstein-grqj_large.jpg
Daftar Penemuan Terlarang yang Seharusnya Tak Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/65/3144535/planet-P8yI_large.jpg
Ada Planet Baru Terdeteksi di Batas Tata Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/65/3141367/atom-R9pS_large.jpg
Terungkap! Foto Pertama Atom Tunggal Jadi Terobosan Besar di Dunia Sains
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/65/3138940/gajah-YS6D_large.jpg
Benarkah Gajah Bisa Menangis? Ini Fakta Mengejutkannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement