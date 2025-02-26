Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Universitas MNC Bangun Platform Jurnal Online untuk Meningkatkan Diseminasi Keilmuan

Qonita , Jurnalis-Rabu, 26 Februari 2025 |13:43 WIB
A
A
A

JAKARTA - Penelitian dan publikasi ilmiah merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dalam dunia akademik. Publikasi yang berkualitas berawal dari penelitian yang baik, dan penelitian yang baik perlu diakhiri dengan publikasi yang memadai. 

Sebagai wujud komitmen dalam mengembangkan ekosistem akademik dan riset, Universitas MNC membangun platform jurnal online sebagai wadah diseminasi ilmu pengetahuan. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Rektor Universitas MNC Dendi Pratama menegaskan bahwa pengembangan jurnal ini selaras dengan visi universitas untuk menjadi pusat unggulan dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

“Kami ingin memberikan kesempatan bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka dengan lebih mudah dan luas. Platform ini akan menjadi media yang mendukung riset berkualitas serta memperkuat budaya akademik di Indonesia,” ujar Dendi.

Sebagai langkah awal, Universitas MNC mengembangkan jurnal yang berfokus pada dunia pendidikan, dengan rencana ekspansi ke bidang ekonomi dan manajemen, ilmu komputer, serta komunikasi dan desain visual. Untuk memastikan standar publikasi yang tinggi, universitas bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi dari dalam dan luar negeri, universitas lain, organisasi profesi, serta lembaga penelitian. Selain itu, editor dari jurnal-jurnal terakreditasi SINTA 2 juga dilibatkan dalam pengembangannya.

Platform jurnal online ini dirancang dengan sistem akses terbuka (open access) agar hasil penelitian dapat diakses secara luas, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat keilmuan dan praktisi di berbagai bidang. Dengan inisiatif ini, Universitas MNC menegaskan komitmennya dalam memajukan pendidikan dan riset di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing akademik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.mncu.ac.id.

(Dani Jumadil Akhir)

