HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |20:00 WIB
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3 (Foto: Okezone)
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3 (Foto: Okezone)
JAKARTA – Rektor MNC University, Dendi Pratama, menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan sesama perguruan tinggi swasta demi memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Hal itu ia sampaikan dalam Rakorda Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III bertajuk “Melangkah dalam Sinergi: Kolaborasi Strategis Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah untuk Transformasi Mutu dan Inovasi Kampus Berdampak”, Kamis (27/11/2025).

Dendi menyampaikan rasa bangganya karena MNC University dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

“Kita dari MNC University mendapatkan kehormatan luar biasa menjadi tuan rumah rapat koordinasi daerah LLDikti Wilayah 3 yang mengakomodasi dan mengoordinasi 246 perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta,” kata Dendi saat ditemui di lokasi.

Ia menegaskan bahwa MNC University berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi, sejalan dengan tema besar rakorda.

“Di acara ini, kita berkomitmen bersama untuk saling berkolaborasi antar perguruan tinggi swasta dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan, bukan hanya kewajiban Tri Dharma, tetapi juga bagaimana melaksanakan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

“Kami di MNC University, dengan dukungan MNC Group, pastinya akan sangat mendukung setiap kegiatan yang diinisiasi LLDikti Wilayah 3,” sambungnya.

