HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |19:22 WIB
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC University menjajaki peluang kerja sama program Sertifikasi Profesi Bidang Marketing bagi mahasiswa bersama Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter DKI Jakarta. Pembahasan kolaborasi tersebut dilakukan dalam kunjungan IMA DKI ke kampus MNC University pada Jumat, 21 November 2025 di Ruang Rektorat, Lantai 9.

Rektor MNC University, Dr. Dendi Pratama, menyampaikan apresiasi atas kehadiran IMA DKI Jakarta dan membuka peluang kerja sama strategis ke depan.

“MNC University mengucapkan terima kasih atas kunjungan IMA DKI. Kami menyambut baik rencana kolaborasi, khususnya dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi bidang marketing,” ujar Dendi.

Menurutnya, kerja sama tidak hanya terbatas pada sertifikasi, tetapi dapat diperluas ke program lain seperti praktisi mengajar, coaching session, dan penguatan jejaring industri. MNC University, lanjut Dendi, sangat berkepentingan untuk memberikan pengalaman yang relevan dengan dunia kerja agar lulusan semakin siap memasuki industri.

“Ada banyak hal yang bisa dikolaborasikan. MNC University selalu berupaya memperkuat hubungan antara akademik dan industri agar mahasiswa memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar,” tambahnya.

