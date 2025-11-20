Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis

JAKARTA — Dosen MNC University melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Pendanaan 2025 melalui kegiatan bertajuk “ Revitalisasi Nilai Budaya dalam Seni Debus melalui Media Dokumenter Berbasis Narasi”

Tim Dosen dan Mahasiswa MNC University melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pelestarian, pendalaman, dan penguatan nilai budaya lokal melalui pengangkatan seni Debus Banten. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan pada Sabtu, 1 November 2025, bertempat di Padepokan Medal Suci, Kelurahan Petir, Banten, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam keberlanjutan seni Debus.

FGD tersebut melibatkan perwakilan kepala daerah, Dinas Pendidikan, para sesepuh Debus, Perkumpulan Debus Banten Indonesia (PDBI), akademisi, serta mahasiswa MNC University. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses pembelajaran berbasis pengalaman, di mana mereka terjun langsung untuk memahami secara mendalam nilai-nilai budaya, sejarah, serta filosofi Debus sebagai bagian dari identitas masyarakat Banten.

Salah satu fokus utama FGD adalah menggali sejarah dan narasi kelahiran Debus dari para sesepuh dan tokoh budaya setempat. Hasil penelusuran mendalam ini akan menjadi fondasi dalam penyusunan film dokumenter puitis sebagai output PKM yang mengemas unsur seni, budaya, dan kisah historis Debus ke dalam bahasa visual yang kuat dan emosional. Dokumenter ini diharapkan mampu menjadi arsip budaya sekaligus media edukasi yang dapat memperkenalkan Debus kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Petir, Bapak Abdul Hamid, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan PKM yang dilakukan MNC University. Ia menyatakan bahwa upaya ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan seni Debus yang semakin jarang diperkenalkan secara mendalam kepada masyarakat. “Kami sangat berterima kasih kepada MNC University karena telah datang langsung ke desa kami dan memberikan perhatian besar terhadap Debus. Seni ini bukan hanya pertunjukan, tetapi bagian dari jati diri dan sejarah masyarakat Banten. Harapan kami, melalui dokumenter ini, Debus dapat lebih dikenal, dihargai, dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Abdul Hamid.

Dosen MNC University juga menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas budaya dalam merancang strategi pelestarian warisan tradisi dengan pendekatan akademik dan kreatif. Melalui film dokumenter puitis yang sedang disiapkan, seni Debus diharapkan tampil sebagai representasi kekayaan budaya Indonesia yang memiliki nilai spiritual dan filosofi mendalam.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)