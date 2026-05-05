Daftar 12 Geopark Global Baru yang Dirilis UNESCO, Ada Indonesia?

DAFTAR 12 geopark global baru yang dirilis UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) menarik diulas. Sayangnya, tak ada nama Indonesia dalam daftar ini.

Ya, UNESCO kembali memperluas jaringan Geopark Global dengan menetapkan 12 geopark baru dari berbagai negara. Pengumuman ini menambah jumlah total situs dalam jaringan tersebut menjadi 241 geopark yang tersebar di 51 negara di seluruh dunia.

1. Geopark Global Baru

Dalam pernyataannya, Direktur Jenderal UNESCO, Khaled El-Enany, menegaskan bahwa setiap geopark menyimpan nilai ilmiah dan sejarah penting. Ada formasi batuan, ngarai, hingga fosil yang merekam perjalanan panjang bumi.

Menurutnya, perlindungan warisan geologi tidak hanya penting untuk ilmu pengetahua. Geopark ini juga berperan dalam pendidikan, ketahanan masyarakat lokal, serta pembangunan berkelanjutan.

Alhasil, ada 12 geopark global yang baru ditetapkan. Negara-negara yang masuk daftar antara lain China, Prancis, Yunani, Irlandia, Jepang, Malaysia, Portugal, Rusia, Tunisia, dan Uruguay. Beberapa di antaranya berada di kawasan yang memiliki lanskap geologi unik dan bernilai tinggi secara ilmiah maupun pariwisata.