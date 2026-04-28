Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa MNC University Gelar D’Comfest 2026, Bahas Content, Communication, dan Entrepreneurship

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |14:27 WIB
Mahasiswa MNC University Gelar D'Comfest 2026, Bahas Content, Communication, dan Entrepreneurship
Mahasiswa MNC University Gelar D'Comfest 2026, Bahas Content, Communication, dan Entrepreneurship (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi MNC University angkatan 2024 sukses menggelar talkshow “Content, Communication and Entrepreneurship: Building Influence and Opportunities” dalam rangkaian D’Comfest 2026 di Auditorium MNC University.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Mata Kuliah Event Organizer (EO) yang mendorong mahasiswa belajar melalui praktik langsung dalam merancang dan menyelenggarakan event profesional.

Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University, Iwan Gunawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia industri komunikasi yang dinamis.

Talkshow menghadirkan Eddy Wijaya (content creator EdShareOn) dan Dr. Rulli Nasrullah (pakar komunikasi digital). Keduanya membahas pentingnya personal branding, konsistensi dalam berkonten, serta strategi memanfaatkan media digital untuk membangun pengaruh dan peluang usaha.

Ketua pelaksana, Elsa Nabilah Tuzahra, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran aplikatif sekaligus ruang pengembangan kreativitas mahasiswa.

Melalui kegiatan ini, MNC University terus mendorong mahasiswa untuk siap bersaing di industri kreatif dan digital.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi: Website: https://mncu.ac.id

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement