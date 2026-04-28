Mahasiswa MNC University Gelar D’Comfest 2026, Bahas Content, Communication, dan Entrepreneurship

JAKARTA – Mahasiswa Program Studi Sains Komunikasi MNC University angkatan 2024 sukses menggelar talkshow “Content, Communication and Entrepreneurship: Building Influence and Opportunities” dalam rangkaian D’Comfest 2026 di Auditorium MNC University.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Mata Kuliah Event Organizer (EO) yang mendorong mahasiswa belajar melalui praktik langsung dalam merancang dan menyelenggarakan event profesional.

Dekan Fakultas Industri Kreatif MNC University, Iwan Gunawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia industri komunikasi yang dinamis.

Talkshow menghadirkan Eddy Wijaya (content creator EdShareOn) dan Dr. Rulli Nasrullah (pakar komunikasi digital). Keduanya membahas pentingnya personal branding, konsistensi dalam berkonten, serta strategi memanfaatkan media digital untuk membangun pengaruh dan peluang usaha.

Ketua pelaksana, Elsa Nabilah Tuzahra, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran aplikatif sekaligus ruang pengembangan kreativitas mahasiswa.

Melalui kegiatan ini, MNC University terus mendorong mahasiswa untuk siap bersaing di industri kreatif dan digital.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

