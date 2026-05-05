Prestasi Gemilang! Mahasiswi Prodi Sains Komunikasi MNC University Dinobatkan sebagai Putra/i Budaya Banten 2026

JAKARTA – Mahasiswi Program Studi Sains Komunikasi MNC University, Asyifa Nindya Putri Pratiwi, berhasil dinobatkan sebagai Putra/i Budaya Banten 2026. Pencapaian manis itu diraihnya dalam ajang Putra Putri Budaya Banten 2026.

Mahasiswi yang akrab disapa Nindya ini mengaku bersyukur atas prestasi yang diraihnya. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus amanah besar untuk ikut melestarikan budaya daerah.

“Ini merupakan pengalaman berharga yang tidak akan pernah saya lupakan bisa menjadi bagian dari para finalis Putra Putri Budaya Banten. Penyematan selempang bukan sekadar simbol seremonial, tetapi juga menjadi tanda tanggung jawab besar yang harus kami emban selama satu tahun ke depan,” ungkap Nindya.

1. Wadah Generasi Muda

Ajang Putra Putri Budaya Banten 2026 diselenggarakan sebagai wadah bagi generasi muda untuk melestarikan budaya, menjunjung tinggi nilai kearifan lokal, serta mendorong lahirnya anak muda yang berdaya saing dan berprestasi demi Banten yang lebih gemilang.

Sementara itu, Rektor MNC University, Dendi Pratama, menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang diraih mahasiswa MNC University tersebut.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya prestasi yang diraih mahasiswa kami. Ini menjadi bukti bahwa kerja keras, kolaborasi, dan semangat pantang menyerah dapat menghasilkan capaian yang membanggakan,” ujar Dendi.