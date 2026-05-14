EDUKASI SEKOLAH

Lomba Cerdas Cermat MPR Diulang, SMAN 1 Pontianak Tegaskan Tak Mau Ikut

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |17:59 WIB
JAKARTA - SMAN 1 Pontianak akhirnya buka suara terkait polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan yang viral di media sosial. Dalam pernyataan resminya, pihak sekolah menegaskan tidak akan mengikuti lomba yang rencananya akan digelar ulang oleh MPR RI.

Polemik tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan setelah juri memberikan nilai minus lima kepada Regu C dari SMAN 1 Pontianak karena dianggap menjawab salah pertanyaan terkait lembaga yang dipertimbangkan DPR saat membentuk anggota BPK.

Tak lama kemudian, juri mempersilakan Regu B menjawab pertanyaan yang sama dan memberikan nilai plus 10, meski jawaban kedua regu dinilai serupa.

Salah satu siswa dari Regu C kemudian memprotes keputusan tersebut dan meminta klarifikasi atas penilaian juri yang dianggap tidak konsisten.

Menanggapi viralnya kejadian itu, pihak SMAN 1 Pontianak menyampaikan pernyataan sikap melalui akun Instagram @smansaptk.informasi.

