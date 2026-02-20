Viral! Siswi MTs Biromaru Minta Menu Spesial MBG untuk Kado Ulang Tahun Ayah

JAKARTA – Kisah mengharukan datang dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) bernama Nur Rahmadani mendadak viral setelah surat tulis tangannya beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut, ia meminta agar menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibuat lebih istimewa karena ingin memberikannya sebagai hadiah ulang tahun untuk sang ayah.

Surat itu ditulis tangan dan ditemukan di dalam ompreng makanannya. Dengan bahasa polos dan penuh ketulusan, Nur menuliskan permohonannya agar menu MBG hari Jumat dibuat lebih enak, karena ia tidak memiliki uang untuk membeli kado bagi ayahnya yang berulang tahun ke-57 pada 13 Februari 2026.

Ingin Jadikan MBG sebagai Kado Sederhana

Menurut keterangan ibunya, Arini, Nur memang tidak memiliki uang untuk membeli hadiah. Ia kemudian berinisiatif menjadikan menu MBG sebagai kejutan kecil untuk ayahnya.

Nur mengetahui bahwa menu MBG hari Jumat biasanya berisi kue dan susu. Ia berharap bisa membawa pulang makanan tersebut sebagai bentuk perhatian dan cinta kepada sang ayah.

Arini menegaskan tidak ada maksud lain di balik surat tersebut. Putrinya hanya ingin memberikan sesuatu yang spesial meski dalam keterbatasan.

Program MBG dan Respons Pengelola