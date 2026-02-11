Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Khoirul Anam, Satpam Peraih Rekor MURI dengan 3 Gelar Sarjana

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:42 WIB
Profil dan Pendidikan Khoirul Anam, Satpam Peraih Rekor MURI dengan 3 Gelar Sarjana
Profil dan Pendidikan Khoirul Anam, Satpam Peraih Rekor MURI dengan 3 Gelar Sarjana (Foto: iNews)
JAKARTA – Profil dan pendidikan Khoirul Anam tengah menjadi sorotan setelah dirinya meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Anggota satuan pengamanan (satpam) PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) ini mencatatkan prestasi nasional sebagai satpam dengan karya ilmiah terbanyak di Indonesia.

Khoirul Anam berhasil menerbitkan 13 karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Ia juga menulis sejumlah buku ber-ISBN yang terdaftar di Perpustakaan Nasional. Capaian tersebut menjadikannya pemegang rekor nasional pertama dalam kategori satpam dengan karya ilmiah terbanyak.

Awal Perjalanan Menulis

Minat menulis Anam berawal dari kebiasaan sederhana saat bertugas. Sejak 2019, ia rutin mengisi buku mutasi satpam sebagai dokumentasi kegiatan pengamanan. Dari kebiasaan itu, ia mulai tertarik melakukan riset dan menulis secara lebih sistematis hingga menghasilkan karya ilmiah.

Meski aktif menulis dan menempuh pendidikan tinggi, Anam tetap memprioritaskan tugasnya sebagai satpam di BRI Kantor Cabang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia memanfaatkan waktu luang saat berjaga atau setelah pergantian shift untuk menulis. Sementara itu, perkuliahan hingga jenjang magister ditempuhnya pada akhir pekan.

“Bagi saya, menulis adalah cara untuk terus belajar tanpa mengesampingkan tanggung jawab utama sebagai satpam. Dari kedisiplinan bertugas, saya belajar konsistensi dalam berkarya,” ujar Anam.

Apresiasi dari Perusahaan

