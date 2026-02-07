Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Pendidikan Samuel Eko, Pemain Andalan Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |12:50 WIB
Ini Pendidikan Samuel Eko, Pemain Andalan Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026
Ini Pendidikan Samuel Eko, Pemain Andalan Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ini pendidikan Samuel Eko, pemain andalan Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026. Samuel Eko Putra Tampubolon lahir pada 16 Mei 1998, dikenal sebagai Samuel Eko, adalah pemain futsal berkebangsaan Indonesia yang berposisi sebagai pivot.

Ia merupakan anggota skuad Tim nasional futsal Indonesia dan tampil dalam sejumlah kompetisi futsal tingkat regional dan Asia bersama tim nasional.

Samuel Eko memulai karier futsal profesionalnya di Indonesia dan memperkuat sejumlah klub futsal nasional, termasuk Kancil BBK, Black Steel Manokwari, SKN FC Kebumen, dan Bintang Timur Surabaya dalam kompetisi futsal nasional. Bersama Bintang Timur Surabaya, ia meraih sejumlah prestasi di tingkat klub.

Riwayat Pendidikan 

Samuel Eko Putra menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya). Ia mengambil jenjang S1 pada program studi Manajemen. Samuel mulai berkuliah pada tahun 2022 melalui jalur beasiswa atlet yang memberikan pembebasan biaya pendidikan secara penuh (beasiswa penuh).

Per akhir tahun 2025, ia masih tercatat sebagai mahasiswa aktif di kampus tersebut dan sempat dipanggil untuk pemusatan latihan (TC) Timnas untuk ajang internasional lainnya.  Pemain asal Pontianak ini dikenal sebagai sosok yang tetap memprioritaskan pendidikan di sela-sela karier profesionalnya sebagai pemain futsal yang produktif mencetak gol. 


 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

