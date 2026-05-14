Deddy Corbuzier Sentil Juri Cerdas Cermat MPR: Adu Pinter Sama Gua di Podcast!

JAKARTA - Deddy Corbuzier ikut menyoroti polemik final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan yang viral di media sosial. Ia bahkan menantang juri lomba tersebut untuk datang ke podcast miliknya dan berdiskusi langsung terkait kontroversi penilaian yang menuai protes publik.

Dalam unggahan video terbaru di akun Instagram pribadinya, Deddy menyinggung soal keputusan juri yang dinilai tidak objektif saat memberikan penilaian kepada peserta lomba.

Perdebatan muncul karena salah satu regu dianggap menjawab salah, sementara regu lain mendapat nilai benar meski memberikan jawaban yang sama.

Awalnya, Deddy mengaku tertarik mengundang salah satu pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci siapa yang akan diundang.

“Itu kasus cerdas cermat itu, tahu kan? Pengen gua undang, pengen gua undang coba datang, kita bahas,” ungkap Deddy, dikutip Kamis (14/5/2026).

Undang Juri Cerdas Cermat ke Podcast

Menjelang akhir video, Deddy akhirnya menyebut dirinya ingin mengundang juri lomba tersebut ke podcast miliknya. Ia bahkan melontarkan tantangan untuk adu pengetahuan secara langsung.

“Karena gini loh, enggak usah sok pintar lah, enggak usah sok ternyata pintar, enggak usah sok pintar. Adu pintar sama gue di podcast, adu pintar. Pengen gua undang jurinya,” pungkasnya.