Viral Video Siswa-siswi SMAN 1 Purwakarta Ejek dan Acungkan Jari Tengah ke Guru

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan perilaku tidak sopan sejumlah siswa terhadap guru di dalam kelas viral di media sosial dan menuai perhatian publik.

Dalam rekaman yang beredar, terlihat beberapa siswa mengejek hingga mengacungkan jari tengah kepada seorang guru. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk tindakan yang tidak menghormati pendidik dan memicu keprihatinan banyak pihak.

Peristiwa ini disebut terjadi di SMAN 1 Purwakarta. Banyak warganet menilai kejadian tersebut mencerminkan adanya penurunan etika dan sikap saling menghargai di lingkungan pendidikan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut angkat bicara terkait insiden tersebut. Ia mengaku prihatin setelah menerima laporan kronologi dari Dinas Pendidikan.

“Saya cukup prihatin dengan peristiwa tersebut dan sudah mendengarkan penjelasan lengkap dari Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Menurutnya, pihak sekolah telah memanggil orang tua siswa yang terlibat. Orang tua disebut menunjukkan penyesalan atas tindakan anak mereka. Sementara itu, sekolah memberikan sanksi awal berupa skorsing selama 19 hari, disertai pembinaan yang dilakukan di rumah.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

