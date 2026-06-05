Transformasi Pendidikan Tinggi, Kampus Mulai Implementasi Ijazah Digital

JAKARTA – Sejumlah perguruan tinggi mulai mengadopsi sistem ijazah digital sebagai bagian dari transformasi layanan pendidikan tinggi di era digital. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan keamanan dokumen akademik sekaligus mempermudah proses verifikasi data lulusan.

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Mitra Universitas Riau Exhibition Day (MUED) 2026, forum yang mempertemukan perguruan tinggi, dunia usaha, dan sejumlah lembaga untuk membahas pengembangan teknologi digital di berbagai sektor.

Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Sri Indarti, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai mitra strategis diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat.

"Universitas Riau terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan inovasi yang berdampak bagi dunia pendidikan. Melalui forum seperti MUED 2026, kami berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara perguruan tinggi, industri, dan lembaga strategis dalam mendukung transformasi digital, peningkatan kualitas layanan akademik, serta penguatan daya saing lulusan di masa depan," ujar Sri Indarti.

Ijazah Digital

Dalam forum tersebut, salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah penggunaan ijazah digital yang dilengkapi tanda tangan elektronik dan stempel elektronik. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses penerbitan dokumen akademik serta mengurangi risiko pemalsuan dokumen.