JAKARTA - Mengenal ijazah blockchain yang diraih pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan. Bek kiri andalan Timnas Indonesia ini resmi menyandang gelar Sarjana Manajemen (S.M.) dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang.

Kelulusan Arhan tercatat istimewa karena ia menjadi lulusan pertama yang akan menerima ijazah berbasis teknologi blockchain. Kepastian ini didapat setelah Arhan berhasil melewati sidang skripsi pada Kamis, 2 April 2026.

Melalui akun Instagram resminya, pihak kampus memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan atlet bernomor punggung 12 tersebut.

"Sarjana Manajemen unlocked. Topik yang relate sama dunia bola & brand, bawa Pratama Arhan Alif lewatin Seminar Hasil dengan baik," tulis akun @udinusofficial.

Ijazah Blockchain

Pratama Arhan mencetak sejarah sebagai lulusan pertama di Indonesia yang menerima ijazah berbasis teknologi blockchain dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus). Ijazah digital ini tersimpan secara terdesentralisasi, menjamin keamanan tingkat tinggi, transparansi, serta mencegah pemalsuan, menjadikannya inovasi pendidikan modern yang sulit dimanipulasi.