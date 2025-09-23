Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ijazah Gibran Dipertanyakan, Roy Suryo Minta Ketegasan Kemendikdasmen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 September 2025 |12:40 WIB
Ijazah Gibran Dipertanyakan, Roy Suryo Minta Ketegasan Kemendikdasmen
Roy Suryo Datangi Kemendikdasmen Bahas Ijazah Gibran yang Setara SMA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahli telematika, Roy Suryo mendatangi Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait dugaan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang setara SMA.

Menurut pantauan, Roy Suryo tiba sekitar pukul 10.00 WIB dan membawa surat pernyataan tentang penyetaraan ijazah Wapres Gibran. Agendanya menyambangi Gedung Kemendikdasmen ini untuk bisa bertemu dengan Menteri Pendidikan, Prof. Abdul Mu’ti.

“Kami hari ini meminta ketegasan dari Kementerian Pendidikan di bawah Prof. Abdul Mu’ti untuk kemudian dipastikan apakah surat keterangan ini sah atau tidak. Kalau tidak sah, ya gugur (Gibran) sebagai Wapres,” ungkap Roy Suryo saat ditemui di Gedung Kemendikdasmen, Selasa (23/9/2025).

Roy Suryo menjelaskan Kementerian Pendidikan harus memastikan penerbitan surat keterangan ijazah Wapres Gibran ini. Ia menjelaskan, surat tersebut tidak sah sehingga perlu ditindak tegas oleh Kemendikdasmen.

“Surat ini tidak sah secara hukum dan struktur pendidikan. Karena bunyinya seharusnya bukan surat keterangan, tapi surat keputusan. Surat keterangan ini nggak bisa dipakai apa-apa, maka yang bersangkutan itu cacat secara syarat untuk menjadi wakil presiden,” tambahnya.

