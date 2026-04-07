Riwayat Pendidikan Danke Boru Rajagukguk, Kajari Karo yang Viral di Kasus Amsal Christy Sitepu

JAKARTA - Riwayat pendidikan Danke Boru Rajagukguk, Kajari Karo yang viral di kasus Amsal Sitepu. Kejaksaan Agung (Kejagung) menjemput Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Sumatera Utara, Danke Rajagukguk terkait penanganan kasus dugaan mark up anggaran yang sempat menjerat videografer Amsal Christy Sitepu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan Danke dijemput bersama Kasi Pidsus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring, dan para jaksa penuntut umum (JPU) ke Jakarta, Sabtu (4/4) malam.

Anang menjelaskan, Danke bersama jajarannya dibawa ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan internal.

Riwayat Pendidikan Danke Boru Rajagukguk

Danke Rajagukguk adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Dia memulai karier di dunia kejaksaan setelah lolos seleksi CPNS pada 2007. Dua tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan khusus jaksa pada 2009.

Danke pernah menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Simalungun dan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Danke juga sempat bertugas di Kejari Subang, Jawa Barat, serta dipercaya mengemban tugas di Gedung Bundar, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung.

Danke Rajagukguk resmi ditunjuk sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo melalui Surat Keputusan Nomor Kep IV-1425 Tahun 2025 yang terbit pada 13 Oktober 2025, dan kemudian resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar. Prosesi pelantikan digelar di Aula Kejati Sumut, Medan, pada Rabu, 5 November 2025.

Keputusan tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan, Hendro Dewanto. Dalam penunjukan ini, Danke menggantikan Darwis Burhansyah yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jawa Timur.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik