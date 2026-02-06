Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Syarat dan Cara Pendaftaran OSN 2026 SD hingga SMA

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |16:11 WIB
Ini Syarat dan Cara Pendaftaran OSN 2026 SD hingga SMA
Ini Syarat dan Cara Pendaftaran OSN 2026 SD hingga SMA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pendaftaran Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026 resmi dibuka. Ajang ini kembali digelar untuk siswa jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK sederajat di seluruh Indonesia.

OSN merupakan kompetisi sains berjenjang yang dimulai dari seleksi tingkat sekolah, lalu berlanjut ke tingkat kabupaten/kota, hingga nasional. Peserta terbaik akan dipilih dari 38 provinsi serta Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

Panitia OSN telah merilis panduan resmi sebagai acuan pelaksanaan OSN 2026. Panduan ini memuat informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran, proses seleksi, aturan lomba, serta materi yang akan diujikan.

Syarat Peserta OSN 2026

Mengutip laman Puspresnas, berikut persyaratan bagi peserta OSN 2026:

Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar sebagai siswa aktif di sekolah.

Peserta SD merupakan siswa kelas 4 dan 5, sedangkan peserta SMP adalah siswa kelas 7 dan 8.

Telusuri berita edukasi lainnya
