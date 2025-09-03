Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil OSN-P 2025 Lengkap Jenjang SD, SMP, SMA

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Rabu, 03 September 2025 |18:30 WIB
Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil OSN-P 2025 Lengkap Jenjang SD, SMP, SMA
Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil OSN-P 2025 Lengkap Jenjang SD, SMP, SMA (Foto: Okezone)
JAKARTA – Link dan cara cek pengumuman hasil OSN-P 2025 lengkap jenjang SD, SMP, SMA. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengumumkan hasil Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi (OSN-P) 2025 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK/MAK.

OSN-P 2025 telah digelar secara berjenjang, dimulai dari tingkat SD pada 6–7 Agustus, SMP pada 13–14 Agustus, serta SMA pada 19–21 Agustus 2025. Ajang bergengsi ini bertujuan menguji kemampuan analitis, logika, dan kreativitas siswa sekaligus memperkuat daya saing generasi muda Indonesia di kancah internasional.

Bidang Lomba OSN-P 2025

  • SD/MI: Matematika, IPA
  • SMP/MTs: Matematika, IPA, IPS
  • SMA/MA/SMK/MAK: Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Astronomi, Informatika, Ekonomi, dan Geografi

Link Resmi Hasil OSN-P 2025

Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Kemendikbudristek telah merilis daftar peserta terbaik di tiap provinsi. Hasil lengkap dapat diakses melalui tautan berikut:

  • Hasil OSN-P SD/MI: Klik di sini https://drive.google.com/file/d/1PmJxwBtZ1yic2rEiiMcWb2rylWXqDlcg/view
  • Hasil OSN-P SMP/MTs: Klik di sini https://drive.google.com/file/d/1LxjWabDGNrDweQRmPl7P9D3Y__VArBy_/view
  • Hasil OSN-P SMA/MA/SMK/MAK: Klik di sini  https://drive.google.com/file/d/11qgrt_Fe4ElCXGzoJALqDmHp2-Gs-4KB/view
 

