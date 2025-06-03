Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

20 Contoh Soal OSN Matematika SD 2025 Lengkap dengan Jawabannya

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |20:05 WIB
20 Contoh Soal OSN Matematika SD 2025 Lengkap dengan Jawabannya
20 Contoh Soal OSN Matematika SD 2025 Lengkap dengan Jawabannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 20 contoh soal OSN Matematika SD 2025 lengkap dengan jawabannya. Contoh ini dapat menjadi referensi penting bagi siswa Sekolah Dasar yang akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2025. Latihan soal ini membantu siswa memahami tipe-tipe pertanyaan yang mungkin muncul dalam kompetisi

Berdasarkan silabus resmi dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), OSN Matematika SD 2025 mencakup lima topik utama:

1. Bilangann: Bilangan cacah, bulat, rasional, prima, KPK, FPB, dan pola bilangan.
2. Aritmatika : Operasi bilangan, persamaan linear satu dan dua variabel, serta sistem pertidaksamaan linear.
3. Geometri : Sifat-sifat bangun datar dan ruang, luas, keliling, volume, serta simetri.
4. Statistika dan Pengukuran : Satuan waktu, panjang, berat, diagram, modus, median, dan mean.
5. Kombinatorik : Permutasi, kombinasi, dan pengenalan pola.

Berikut adalah 20 contoh soal OSN Matematika SD 2025 lengkap dengan jawabannya:

1. Jika 35% dari suatu bilangan adalah 75, maka 21% dari bilangan tersebut adalah...

   A. 35
   B. 42
   C. 45
   D. 55
  Jawaban: C. 45

2. Tiga bilangan berurutan jumlahnya 54. Hasil kali tiga bilangan tersebut adalah...

   A. 5.814
   B. 5.184
   C. 8.514
   D. 8.154
  Jawaban: A. 5.814

3. Jika 5x + 3 = 18, maka nilai x adalah...

   A. 2
   B. 3
   C. 4
   D. 5
  Jawaban : B. 3

4. Berapa jumlah sudut dalam segitiga?

   A. 90°
   B. 180°
   C. 270°
   D. 360°
  Jawaban: B. 180°

5. Jika sebuah persegi memiliki panjang sisi 7 cm, berapa luasnya?

   A. 49 cm²
   B. 56 cm²
   C. 42 cm²
   D. 21 cm²
  Jawaban: A. 49 cm²

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173022/osn-WfA4_large.jpg
Final OSN 2025 Jenjang SMA Digelar Oktober, Berikut Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/624/3167442/osn-kq6g_large.jpg
Link dan Cara Cek Pengumuman Hasil OSN-P 2025 Lengkap Jenjang SD, SMP, SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/08/65/2075966/juara-sains-nasional-diminta-bersiap-untuk-berlaga-di-olimpiade-dunia-kk2u8ouLj8.jpg
Juara Sains Nasional Diminta Bersiap untuk Berlaga di Olimpiade Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/01/65/2073044/olimpiade-sains-nasional-mencetak-calon-ilmuwan-berkelas-dunia-R4CF9CBgfY.jpg
Olimpiade Sains Nasional Mencetak Calon Ilmuwan Berkelas Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/30/65/2072901/olimpade-sains-nasional-2019-tingkat-sma-di-manado-pesertanya-685-siswa-X4h88dbRmH.jpg
Olimpade Sains Nasional 2019 Tingkat SMA di Manado, Pesertanya 685 Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/01/65/1930279/tim-olimpiade-sains-indonesia-semakin-bersinar-ini-buktinya-d225sYFb8s.jpg
Tim Olimpiade Sains Indonesia Semakin Bersinar, Ini Buktinya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement