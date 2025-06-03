20 Contoh Soal OSN Matematika SD 2025 Lengkap dengan Jawabannya

JAKARTA - 20 contoh soal OSN Matematika SD 2025 lengkap dengan jawabannya. Contoh ini dapat menjadi referensi penting bagi siswa Sekolah Dasar yang akan mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2025. Latihan soal ini membantu siswa memahami tipe-tipe pertanyaan yang mungkin muncul dalam kompetisi

Berdasarkan silabus resmi dari Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), OSN Matematika SD 2025 mencakup lima topik utama:

1. Bilangann: Bilangan cacah, bulat, rasional, prima, KPK, FPB, dan pola bilangan.

2. Aritmatika : Operasi bilangan, persamaan linear satu dan dua variabel, serta sistem pertidaksamaan linear.

3. Geometri : Sifat-sifat bangun datar dan ruang, luas, keliling, volume, serta simetri.

4. Statistika dan Pengukuran : Satuan waktu, panjang, berat, diagram, modus, median, dan mean.

5. Kombinatorik : Permutasi, kombinasi, dan pengenalan pola.

Berikut adalah 20 contoh soal OSN Matematika SD 2025 lengkap dengan jawabannya:

1. Jika 35% dari suatu bilangan adalah 75, maka 21% dari bilangan tersebut adalah...

A. 35

B. 42

C. 45

D. 55

Jawaban: C. 45

2. Tiga bilangan berurutan jumlahnya 54. Hasil kali tiga bilangan tersebut adalah...

A. 5.814

B. 5.184

C. 8.514

D. 8.154

Jawaban: A. 5.814

3. Jika 5x + 3 = 18, maka nilai x adalah...

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Jawaban : B. 3

4. Berapa jumlah sudut dalam segitiga?

A. 90°

B. 180°

C. 270°

D. 360°

Jawaban: B. 180°

5. Jika sebuah persegi memiliki panjang sisi 7 cm, berapa luasnya?

A. 49 cm²

B. 56 cm²

C. 42 cm²

D. 21 cm²

Jawaban: A. 49 cm²