Ini Matthew Tjandra, Juara Emas OSN 2023 Bidang IPA Tingkat SMP

JAKARTA – Namanya Matthew Tjandra. Dia siswa berprestasi pemenang medali emas OSN 2023 tingkat SMP dalam bidang IPA. Tak hanya itu, Matthew dikenal meraih berbagai macam penghargaan selain OSN 2023 ini.

Mempunyai nama Panjang Matthew Tjandra, namun teman sebayanya memanggilnya Matthew. Kini, Matthew duduk di kelas 9 SMP di SMPK 6 Penabur, Jakarta. Walaupun demikian, di usia yang masih belia ini bisa memenangkan medali emas dan berbagai prestasi lainnya yang dimilikinya.

“Dari Penabur memang sudah ada pelatihan setiap seminggu atau 2 minggu sekali melalui Zoom. Selain itu juga, aku belajar banyak dari YouTube dan buku juga. Walaupun di YouTube banyak part-partnya yang kadang bikin kesal,” ujar Joshua yang juga disetujui oleh Matthew, dalam Special Dialogue Okezone, Senin (30/10/2023).

Setelah selesai menang OSN emas ini, Matthew dan Joshua, salah satu pemenang perunggu di bidang dan tingkat yang sama bersaing juga dengan 30 pemegang medali lainnya untuk seleksi pemilihan olimpiade ke Bangkok nantinya. Hasilnya, Matthew terpilih dari 30 orang lainnya.

Tak heran, Matthew memang punya otak yang cerdas. Dia memiliki skor 128 dari rentang 130. Sehingga hal tersebut menjadi mudah baginya. Walaupun belum ada cita-citanya, Matthew memiliki hobi menyanyi dan editing.

Berdasarkan informasi dari ibunya, Matthew memiliki banyak hobi dan kesukaan yang dianutnya, sehingga Matthew terkadang bingung jika ditanya apa fokus cita-citanya.

Di balik cerita OSN ini, Matthew ternyata jago menyanyi karena memiliki suara emas. Tak heran, Matthew dilimpahi berbagai macam prestasi. Seperti memenangkan olimpiade matematika dengan pencapaian perunggu saat SMP hingga ikut perlombaan Choir hingga keluar negeri.

Saat OSN 2023 ini diadakan, Matthew sempat bimbang untuk memilih perlombaan Choir internasional atau OSN ini. tapi akhirnya Matthew memilih OSN 2023 ini.

“Kalau belajar IPA, ya pertama belajar suka IPA dulu. Belajar menyukai pelajarannya dulu, baru bisa termotivasi untuk belajar ipa” ucapnya.