Kaleidoskop 2023: Ini Dia 5 Siswa Indonesia yang Berprestasi di Kancah Global

Kaleidoskop 2023: Putri Ariani menjadi salah satu siswa yang berprestasi di kancah global tahun 2023 (Foto: YouTube AGT)

JAKARTA - Kita semua tentu bangga saat bendera merah putih berkibar di negara lain, apalagi berkat prestasi anak muda. Sejumlah siswa sepanjang 2023 menorehkan prestasi dalam skala internasional.

Okezone telah merangkum daftar siswa berprestasi di kancah global 2023. Berikut deretan siswa berprestasi di kancah global dikutip dari laman Digital 360, Sabtu (30/12/2023). Masing-masing memiliki prestasi yang berbeda.

Siswa Indonesia Berprestasi di Kancah Global

1. Hendrik Meo Tnunay - Berprestasi Pemenang Internasional Online Abacus Olympiad (IAO)

Anak berprestasi kali ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ia bernama Caesar Archangels Hendrik Meo Tnunay atau biasa dipanggil dengan sebutan Nono.

Nono berusia 8 tahun ini memiliki kecerdasan diatas rata - rata anak. Nono mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi juara pertama lomba matematika yang diselenggarakan Internasional Online Abacus Olympiad (IAO). Ia menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil mengambil gelar juara tersebut. Nono berhasil mengalahkan 7.000 anak dari seluruh dunia mulai dari Amerika Serikat, Kanada, hingga Uni Emirat Arab.

2. Putri Ariani - Berprestasi Memiliki Suara yang Indah

Putri Ariani menjadi sorotan di kancah nasional hingga internasional. Putri mengikuti Indonesia's Got Talent pada tahun 2014 dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang dalam usia 9 tahun. Putri berasa dari Riau dan memiliki prestasi dalam dunia musik. Walaupun memiliki kekurangan sebagai tunanetra, Putri tidak pernah patah semangat. Ia mempelajari secara otodidak tanpa mengikuti les vokal, mulai tampil bernyanyi di panggung sejak usia 7 tahun.

Pada tahun 2018, Putri sangat produktif dalam menulis dan merilis lagu hingga tahun 2023. Ia telah mengeluarkan karyanya kurang lebih sebanyak 28 lagi. Lagu yang dibuat olehnya belakangan ini sempat viral berjudul Mimpi dan Loneliness. Putri aktif di media sosial dengan mengcover beberapa lagu terkenal. Putri mendapatkan beasiswa di The Juilliard School New York yang diberikan oleh Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan.

3. Joey Alexander - Berprestasi Penggemar Musik Jazz

Josiah Alexander Sila adalah pianis yang saat ini berusia 20 tahun. Ia merupakan musisi Indonesia pertama yang pernah masuk dalam Billboard 200 di Amerika Serikat dengan album miliknya berjudul My Favorite Things. Sejak Kecil Joey sudah dikenal dengan musik bergenre jazz oleh kedua orangtuanya.

Joey ingin memulai perjalanan karirnya, maka dari itu Joey dan kedua orangtuanya yang berasal tinggal di Bali pindah ke New York pada tahun 2014. New York Times ikut mengangkat berita setelah penampilan mengagumkan tersebut.

Pada konser di Juilliard School, Joey menampilkan yang luar biasa hingga membuatnya mendapatkan dapat besar dan ia memperoleh bisa O-1. Bisa tersebut biasanya diberikan seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Saat ini, Joey banyak menerima penghargaan baik dalam nasional hingga internasional serta telah mengeluarkan beberapa single album.