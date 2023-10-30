Special Dialogue Okezone: Mengenal Joshua Edrick Lim, Siswa Berprestasi di OSN 2023 Tingkat SMP

Joshua Edrick Lim (kiri) bersama siswa berprestasi lainnya dalam ajang OSN 2023 dari SMPK 6 Penabur, Jakarta, dalam Special Dialogue Okezone (Foto: Richard Ariyanto)

JAKARTA – Saat berkunjung ke sekolah SMPK 6 Penabur, Jakarta, kamu akan bertemu dengan Joshua Edrick Lim. Siapa sih Joshua?

Dia merupakan siswa berprestasi pemenang medali perunggu OSN 2023 tingkat SMP dalam bidang IPA. Tak hanya itu, Joshua dikenal meraih berbagai macam penghargaan selain OSN 2023 ini.

Akrab disapa Joshua, dia merupakan siswa kelas 8 SMP. Masih muda dan berprestasi, Joshua memenangkan medali perunggu dan berbagai prestasi lainnya yang dimilikinya.

Sedari SD, Joshua sudah pernah memenangkan OSN matematika dan Kompetisi Sains Nasional, di Kompetisi tersebut, Joshua meraih medali perak. Bahkan hingga saat SMP, Joshua mendapatkan beasiswa dari penabur untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi, berkat prestasinya. Bahkan hingga saat SMP, Joshua mendapatkan beasiswa dari penabur untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi, berkat prestasinya.

“Dari penabur memang sudah ada pelatihan setiap seminggu atau 2 minggu sekali melalui zoom. Selain itu juga, aku belajar banyak dari YouTube dan buku juga. Walaupun di YouTube banyak part-partnya yang kadang bikin kesal,” ujar Joshua dalam Special Dialogue Okezone, Senin, (30/10/2023).

BACA JUGA:

Menurutnya, pembelajaran menggunakan media Youtube lebih mudah dipahami, karena langsung paham materi dan analogi dalam pelaksanaannya. Joshua juga memaparkan bahwa OSN kemarin juga diberikan silabusnya, sehingga lebih tertata dalam mencari materi dan tidak menyimpan ke materi lainnya.

Saat ditanya berapa IQnya, Joshua tidak mengetahui saat ini, namun dia ingat bahwa saat SD pernah di test IQ dari sekolah. Hasilnya cukup menakjubkan, Joshua meraih skor 138 dari rentang 140. Impiannya ingin menjadi scientist pun bisa dijangkaunya.