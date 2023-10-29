Mengenal Vincent Marcellino Pratama, Juara Medali Perak OSN 2023 Tingkat SMA Bidang Ekonomi

JAKARTA – Namanya Vincent Marcellino Pratama. Dia merupakan siswa berprestasi di SMAK 6 Penabur, Jakarta. Dalam edisi Sumpah Pemuda, kali ini kita membahas prestasi Marcel, sapaannya. Dia menjadi pemenang medali perak OSN 2023 tingkat SMA dalam bidang ekonomi.

Marcel merupakan siswa jurusan IPA, tetapi kini juga piawai dalam memecahkan soal-soal ekonomi. Hebat bukan?

Marcel kini duduk di kelas 12 SMA IPA di SMAK 6 Penabur, Jakarta. Marcel merupakan teman sekelas juga dengan Andrew, pemenang medali emas OSN di bidang yang sama

“Sebenarnya sama juga (dengan cerita Andrew), coba-coba juga, tapi aku ga ikut lintas minatnya. Pas kelas sepuluh (langsung) masuk ekonomi (ekskulnya) iseng-iseng juga, karena sebelumnya pas SMP sudah punya ketertarikan kepada uang sih daripada ekonominya. Eh pas ikut eskulnya malah keterusan,” ujar Andrew dalam Special Dialogue Okezone, dikutip Minggu (28/10/2023).

Pilihan Marcel dalam memilih ekskul ekonomi pun ternyata membuahkan hasil. Marcel juga terpilih dari eskulnya untuk mewakili sekolah bersama Andrew, untuk bertarung memperebutkan di OSN 2023 Bidang Ekonomi

Perjalanan Menuju OSN

Dalam OSN 2023 lalu yang diadakan di Bogor, Marcel dan temannya, Andrew bercerita bahwa di sana mereka menemukan berbagai teman-temannya yang seumurnya dan minatnya di sana. Bahkan menjadi teman baik di sana. Tetapi tentu saja, di balik teman baik dalam perlombaan pasti ada persaingan juga.

“Persiapannya mulai dari pelatihan internal Penabur selama seminggu sekali. Selain dari itu, banyak sumber online juga yang membantu dalam persiapan kami” kata Andrew dan Marcel.

“Kami juga berterima kasih untuk guru dan pembimbing OSN kami, yaitu Ebenezer Harefa” ucap keduanya. Kebetulan, Ebenezer alumni dari Penabur juga walaupun berbeda lokasi,” kata mereka.

Rahasia Kemenangan Marcel

Marcel merupakan anggota ekskul terlebih dahulu daripada Andrew. Saat awal-awal coba masuk, Marcel tertarik terhadap sebuah materi, yaitu tentang pasar.

“Ada satu momen di mana guruku itu dan guruku itu ngajar monopoli. Semenjak dari smp itu, masih berpikir cara kerjanya bagaimana? Sepengetahuan kita monopoli itu kan bisa naikin harganya bisa setinggi mungkin. Kenapa harganya enggak infinity? kenapa ada maxnya gitu dijelasin sama guruku dan semenjak itu baru paham,” cerita Marcel

Cinta pertamanya pada ekonomi ini membuat perjalanannya dalam mendalami hidup lebih bermakna. Banyak teori-teori ekonomi yang simpel dilakukan untuk setiap harinya

“Sebenarnya baca buku ekonomi udah kek baca buku filosofi, kalau baca buku terbitan pertama ekonomi kek baca buku filsafat malahan. Tapi filosofinya itu kan, study of choice, ilmu memilih. Jadi bagaimana hidup bisa memilih pilihan yang baik untuk pilihan kita” ucap Andrew.

Selain menyukai ekonomi, Marcel juga menyukai Matematika. Alasannya cukup simpel, karena matematika merupakan ilmu yang menyenangkan, dan bisa dipakai di seluruh aspek, sama seperti Andrew.