Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cicit Mohammad Yamin Tokoh Sumpah Pemuda: Milenial Jangan Bosan Berkarya!

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:30 WIB
Cicit Mohammad Yamin Tokoh Sumpah Pemuda: Milenial Jangan Bosan Berkarya!
Cicit Mohammad Yamin punya pesan untuk milenial (Foto: Museum Sumpah Pemuda)
A
A
A

JAKARTA - Mengenang peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 bisa dilakukan dengan mengisi kemerdekaan. Hal itu disampaikan oleh cicit tokoh Sumpah Pemuda, Mohammad Yamin, Rania Maheswari Yamin. 

Menghadiri kegiatan upacara sebagai memperingati Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Sabtu,(28/10/2023), Rania punya pesan untuk milenial dan gen-z. Upacara ini juga di ikuti oleh berbagai komunitas serta pelajar se-Jabodetabek.

 BACA JUGA:

"Anak muda zaman sekarang harus tetap melestarikan atau mempertahankan eksistensi kemerdekaan," katanya di lokasi.

Dia berpesan anak muda yarus tetap berinovasi dan kreatif. Intinya, lakukanlah yang menurut itu baik untuk negara Indonesia.

 BACA JUGA:

"Jangan bosan berkarya," tuturnya. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/624/3173254/letkol_untung-ISa5_large.jpg
Siapakah Letkol Untung dan Apa Perannya di G30S/PKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/624/3084166/sejarah-hari-pahlawan-10-november-EwFTDwbgRc.jpg
Sejarah Hari Pahlawan 10 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/65/3049123/mengenal-sosok-yang-berjuang-meluruskan-sejarah-wr-soepratman-TfVXUBuEID.jpg
Mengenal Sosok yang Berjuang Meluruskan Sejarah WR Soepratman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/337/3040826/panglima_tni_jenderal_soedirman-Ydpm_large.jpg
Kisah Jenderal Soedirman Nyaris Gugur saat Disergap Pasukan Sekutu Belanda di Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/27/337/3040293/kerajaan-KTpO_large.jpg
Kisah Nagarakretagama dan Pararaton yang Catat Dua Sejarah Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/612/3030629/kissing_day-L0k5_large.jpg
Sejarah Hari Ciuman Internasional yang Diperingati Tiap 6 Juli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement