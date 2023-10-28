Cicit Mohammad Yamin Tokoh Sumpah Pemuda: Milenial Jangan Bosan Berkarya!

JAKARTA - Mengenang peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 bisa dilakukan dengan mengisi kemerdekaan. Hal itu disampaikan oleh cicit tokoh Sumpah Pemuda, Mohammad Yamin, Rania Maheswari Yamin.

Menghadiri kegiatan upacara sebagai memperingati Hari Sumpah Pemuda di Museum Sumpah Pemuda, Sabtu,(28/10/2023), Rania punya pesan untuk milenial dan gen-z. Upacara ini juga di ikuti oleh berbagai komunitas serta pelajar se-Jabodetabek.

BACA JUGA:

"Anak muda zaman sekarang harus tetap melestarikan atau mempertahankan eksistensi kemerdekaan," katanya di lokasi.

Dia berpesan anak muda yarus tetap berinovasi dan kreatif. Intinya, lakukanlah yang menurut itu baik untuk negara Indonesia.

BACA JUGA:

"Jangan bosan berkarya," tuturnya.